Топ-5 маршрутов для туристических походов по нацпарку "Бурабай"
Для того, чтобы получить актуальную информацию о туристических маршрутах, подходящих для вашего уровня подготовки и интересов, туристы могут обратиться к региональным туроператорам. Они могут помочь выбрать подходящий маршрут и обеспечить безопасность и комфорт во время похода на гору.
"Для приобретения маршрутных листов туристические фирмы заключают договор с национальным парком. В 2023 году было заключено 30 договоров с туристическими фирмами для приобретения маршрутных листов на этот год. Стоимость билетов на турмаршруты составляют 2000-3000 тенге, в зависимости от вида, сложности, продолжительности маршрута".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"
Топ-5 самых популярных туристических маршрутов:
- "Бурабай – Жемчужина Казахстан".
- "В гости к природе".
- "Пещера Кенесары".
- "Жемчужина Синегорья – Кокшетау".
- "Окжетпес".
"Бурабай – Жемчужина Казахстан"
Около 6 тыс. человек ознакомились с красотами нацпарка во время путешествия по туристской тропе "Бурабай – Жемчужина Казахстан". По своему назначению маршрут – туристско-познавательный, по виду перемещения – комбинированный.
Маршрут начинается с пос. Бурабай, проходит через "Танцующие березы", озеро Большое Чебачье, туристы посещают поляну Аблайхана через Ханский перевал на "Ракушку" и обратно.
"В гости к природе"
По своему назначению маршрут – туристско-познавательный, по виду перемещения – пеший, протяженность маршрута – 8 км.
Путешествие начинается с Голубого залива. Место пользуется популярностью среди туристов и любителей природы, привлекая их своим живописным окружением и возможностями для отдыха на природе. Поднимитесь на гору Болектау и насладитесь панорамными видами озер Бурабай и Большое Чебачье и окружающую природу. В качестве бонуса вы также сможете увидеть скалу Жумбактас, Окжетпес.
"Пещера Кенесары"
Она известна своими удивительными видами и историей. По назначению посещение пещеры – пешеходная, историко-тематическая экскурсия, продолжительность – два часа.
Маршрут предполагает прогулку по лесному массиву и вдоль озера Бурабай. Пещера находится на южном берегу озера Аулиеколь, в 6 км от санатория Окжетпес в лесу. Сопка скалистая. Пещера в объеме восьмиканатной юрты. Сверху есть отверстие – дымоход. Перед пещерой большая площадка, откуда хорошо видна панорама озера Аулиеколь.
"Жемчужина Синегорья – Кокшетау"
Туристская тропа разработана для любителей активного отдыха и природы. Маршрут начинается с поляны Абылайхана. Пеший поход увлекателен тем, что проходит через перевал между вершиной Кокшетау и скалой Старшая сестра. Также туристы поднимаются по скалистой местности к вершине горы "Кокшетау", наслаждаются пейзажем у берегов озера Большое Чебачье.
Гора Кокшетау, имеющая наивысшую точку в Акмолинской области, состоит из гранитно-интрузивных пород. Высота горы – 947 м над уровнем моря, вторая по высоте гора в северной части Казахстана после горы Акбет (1022 м) в Баянауле.
"Окжетпес"
Гора Окжетпес – величественный и красивый природный объект, который привлекает туристов своей уникальной красотой и возможностями для активного отдыха. Находясь в живописном регионе, эта гора предлагает разнообразные туристические маршруты для путешественников разного уровня подготовки.
Вне зависимости от выбранного маршрута, необходимо всегда учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности в горной местности.
ГНПП "Бурабай" – уникальное место, предлагающее разнообразные варианты для путешествий и прекрасные возможности для наслаждения природой Казахстана.
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