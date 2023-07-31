Топ-5 маршрутов для туристических походов по нацпарку "Бурабай"

Бурабай – настоящая жемчужина Казахстана, которую необходимо увидеть своими глазами. Государственный национальный природный парк (ГНПП) "Бурабай" разработал пешеходные, автобусные и конные маршруты по лучшим ландшафтам нацпарка, сообщает Zakon.kz.

Для того, чтобы получить актуальную информацию о туристических маршрутах, подходящих для вашего уровня подготовки и интересов, туристы могут обратиться к региональным туроператорам. Они могут помочь выбрать подходящий маршрут и обеспечить безопасность и комфорт во время похода на гору.

"Для приобретения маршрутных листов туристические фирмы заключают договор с национальным парком. В 2023 году было заключено 30 договоров с туристическими фирмами для приобретения маршрутных листов на этот год. Стоимость билетов на турмаршруты составляют 2000-3000 тенге, в зависимости от вида, сложности, продолжительности маршрута". Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

Топ-5 самых популярных туристических маршрутов:

"Бурабай – Жемчужина Казахстан". "В гости к природе". "Пещера Кенесары". "Жемчужина Синегорья – Кокшетау". "Окжетпес".

"Бурабай – Жемчужина Казахстан"

Около 6 тыс. человек ознакомились с красотами нацпарка во время путешествия по туристской тропе "Бурабай – Жемчужина Казахстан". По своему назначению маршрут – туристско-познавательный, по виду перемещения – комбинированный.

Маршрут начинается с пос. Бурабай, проходит через "Танцующие березы", озеро Большое Чебачье, туристы посещают поляну Аблайхана через Ханский перевал на "Ракушку" и обратно.

"В гости к природе"

По своему назначению маршрут – туристско-познавательный, по виду перемещения – пеший, протяженность маршрута – 8 км.

Путешествие начинается с Голубого залива. Место пользуется популярностью среди туристов и любителей природы, привлекая их своим живописным окружением и возможностями для отдыха на природе. Поднимитесь на гору Болектау и насладитесь панорамными видами озер Бурабай и Большое Чебачье и окружающую природу. В качестве бонуса вы также сможете увидеть скалу Жумбактас, Окжетпес.

"Пещера Кенесары"

Она известна своими удивительными видами и историей. По назначению посещение пещеры – пешеходная, историко-тематическая экскурсия, продолжительность – два часа.

Маршрут предполагает прогулку по лесному массиву и вдоль озера Бурабай. Пещера находится на южном берегу озера Аулиеколь, в 6 км от санатория Окжетпес в лесу. Сопка скалистая. Пещера в объеме восьмиканатной юрты. Сверху есть отверстие – дымоход. Перед пещерой большая площадка, откуда хорошо видна панорама озера Аулиеколь.

"Жемчужина Синегорья – Кокшетау"

Туристская тропа разработана для любителей активного отдыха и природы. Маршрут начинается с поляны Абылайхана. Пеший поход увлекателен тем, что проходит через перевал между вершиной Кокшетау и скалой Старшая сестра. Также туристы поднимаются по скалистой местности к вершине горы "Кокшетау", наслаждаются пейзажем у берегов озера Большое Чебачье.

Гора Кокшетау, имеющая наивысшую точку в Акмолинской области, состоит из гранитно-интрузивных пород. Высота горы – 947 м над уровнем моря, вторая по высоте гора в северной части Казахстана после горы Акбет (1022 м) в Баянауле.

"Окжетпес"

Гора Окжетпес – величественный и красивый природный объект, который привлекает туристов своей уникальной красотой и возможностями для активного отдыха. Находясь в живописном регионе, эта гора предлагает разнообразные туристические маршруты для путешественников разного уровня подготовки.

Вне зависимости от выбранного маршрута, необходимо всегда учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности в горной местности.

ГНПП "Бурабай" – уникальное место, предлагающее разнообразные варианты для путешествий и прекрасные возможности для наслаждения природой Казахстана.

Материал по теме Туристы разрисовали скалу Жумбактас

В пресс-службе нацпарка надеются, что вышеперечисленные турмаршруты помогут туристам насладиться прекрасной природой и достопримечательностями нацпарка.

Материал по теме Краснокнижных птиц заметили в Бурабае

В начале июля 2023 года сообщалось, что в национальном парке "Бурабай" ученые засняли представителей редкого вида журавля-красавки.