Какой вид путешествия выбрать: через туроператора или самостоятельно

Путешествия – отличная возможность отвлечься от работы, провести время с интересом и пользой: посмотреть новые места, получить новые впечатления, открыть для себя новые занятия. Организовать отдых можно двумя способами: самостоятельно или обратившись в турагентство за готовым туром.

Путешествие - это всегда увлекательное приключение, возможность узнать что-то новое и лучше понять самого себя. Однако решить, отправиться туда самостоятельно или заручившись поддержкой туроператоров, бывает непросто. Давайте рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.

Туры

Многие люди продолжают отдавать им предпочтение, потому что:

удобно. Вам не нужно самостоятельно продумывать культурную программу. Пакетные туры составлены профессионалами, которые едва ли предложат клиенту скучный маршрут.



экономит время. Бронь отеля, покупка авиабилетов, поиск и оплата экскурсий – все это отнимает часы, а то и дни. Проще обратиться в турагентство и купить пакетный тур, оплатив все и сразу;

иногда дешевле. Среди пакетных туров часто можно увидеть те, что вот-вот сгорят, и выезжать нужно срочно. Такие путевки продаются по очень небольшой цене, иногда в несколько раз ниже первоначальной.

Впрочем, недостатки у такого решения тоже есть. Среди них:

минимум свободы выбора. Тур включает отель, конкретный рейс, определенный набор экскурсий и так далее. Вы не сможете собрать этот «конструктор» сами. Вдобавок в пакетных турах чаще всего отсутствуют непопулярные у туристов места, где вы, быть может, захотели бы побывать;



потеря денег при отказе от поездки. Чаще всего такие путевки невозвратные, за исключением форс-мажорных ситуаций. Так что, если вы, например, не получите визу или вам не дадут отпуск на работе, тур просто сгорит;

финансовые затраты. Пакетные туры, если они не являются горящими, обходятся дороже самостоятельной организации поездки.

Как выбрать тур

При выборе пакетного тура старайтесь не гнаться за дешевизной, дабы не попасться на удочку мошенников. Ориентируйтесь на проверенные турагентства, изучайте отзывы, попросите совета у опытных туристов.

Самостоятельное путешествие

Главное достоинство такого подхода - экономия. Например, на отеле или билетах. Также можно выделить нестандартность путешествия, низкие шансы нарваться на толпу отдыхающих, новые открытия и возврат средств за бронь при отказе от поездки.

Недостаток - ваши проблемы придется решать только вам. Плюс вероятны неожиданные траты.

По этой причине важно все тщательно спланировать, определить срок отдыха, маршрут, заранее забронировать отель. Стоит взять с собой достаточно денег и выучить хотя бы простые фразы на языке, который пригодится вам в пути.