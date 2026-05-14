Статьи

Мистический Казахстан: чем путешественников манит Текели

Текели, область Жетысу, мистика, реки, горы, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 10:48 Фото: Zakon.kz/Лина Малахова
В Казахстане есть доступная по цене и логистике возможность путешествия для тех, кто хочет попасть в места силы. Это город Текели в области Жетысу. Как добраться до локации, что посмотреть и как заранее организовать свой отдых – в материале Zakon.kz.

Путешествие в Текели начинается задолго до того, как вы увидите первые горные пики. Путь сюда – это медитативное перемещение из суеты мегаполиса в объятия первозданной природы.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Но как добраться до цели? Этап первый: попасть в Талдыкорган. Это ваша отправная точка. До него легко добраться из любого уголка Казахстана на самолете, поезде или автомобиле. Этап второй: бросок примерно на 40 километров, причем от Талдыкоргана до Текели ведет современная, почти идеально гладкая трасса. Если вы путешествуете на своем авто, просто следуйте указателям – дорога займет не более получаса. Для тех, кто без авто: вы можете заранее договориться с гидами от турбаз, которые встретят вас прямо в аэропорту или на вокзале Талдыкоргана. А можно нанять такси от Талдыкоргана до Текели через приложение.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Путешественник из Алматы Адиль Арманов признается, что раньше считал этот маршрут сложным.

"На самом деле мы с семьей легко добрались на машине до Талдыкоргана, а оттуда по отличной дороге и указателям мигом долетели до Текели. Арендовали опрятную юрту, мангал и посуду в одной из местных зон отдыха по очень умеренной цене и два дня отдыхали у реки. Впечатлений масса, а дорога не утомила даже детей".Путешественник из Алматы Адиль Арманов

Сейчас туристы любят не просто полюбоваться пейзажами, а получать в поездках "пищу для ума". Изучать населенные пункты, знакомиться с древностями, достопримечательностями, а также новинками. Заглянуть в историю.

Текели долгое время жил под знаком тяжелой промышленности, но сегодня он переживает свое второе рождение – это больше не рудничный моногород, а стабильный, чистый и невероятно перспективный туристический центр.

Природа окрестностей Текели – это необыкновенной красоты горы, поросшие лесами, множество хрустальных рек и ручьев, ущелья, овраги, а также цветущие луга. Их достаточно, и особенно любят их фотографы.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Но в Текели есть и десятки мистических, исторических и сакральных мест.

"Что обязательно должно быть в вашем чек-листе? Буддийская стела. Это загадочный памятник древности, притягивающий любителей эзотерики. Скала Келиншектау – природное изваяние, овеянное легендами. А также заброшенные шахты и старинные часовни, которые выглядят как декорации к фильмам о приключениях и этим очень впечатляют. Например, загадочная долина камней".Гид и представитель турбазы Александр Артющенко

Еще путешественник может посмотреть на дамбы и водопады на местных реках. Это красивейшие величественные сооружения в ущельях, демонстрирующие мощь воды и человеческой мысли. А для любителей истории в городе есть экскурсии к местам захоронения японских военнопленных и к памятникам сакского периода. А можно попробовать уникальный маршрут "По стопам истории Джунгарии" длительностью 7-8 часов или этнографическую экспедицию "Дорога кочевников: наследие Жетысу".

Местные турбазы заставят путешественника забыть о скучном отдыхе. Современные турбазы Текели предлагают погружение в активный образ жизни и настоящие эмоции.

К примеру, здесь могут предложить проект "Горная школа", и гиды-специалисты не просто поведут вас вдаль по тропе, а научат читать следы диких животных, определять лекарственные травы и правильно вести себя в горах.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Для любителей скорости турбазами предлагается аренда багги, мото- и квадроциклов. После покорения вершин и многовековых дорог вас ждут караоке, песни под гитару у костра и традиционная баня с ледяной купелью.

Всего, кстати, у туроператоров в Текели разработано порядка десятка официальных маршрутов разной сложности – от прогулок вдоль слияния рек до серьезных походов к водопаду Бурхан-Булак.

Кстати, Текели – это редкий пример того, как отдых высокого уровня с массой впечатлений остается доступным каждому. Поэтому даем ориентировочные расценки.

Трансфер из Талдыкоргана: удобная доставка на спецтранспорте прямо до ворот турбазы и обратно на следующий день обойдется в 40 000-45 000 тенге за машину. И машина эта – микроавтобус, в который поместится даже очень большая семья или компания друзей. Аренда домика на двоих или на семью стоит 50-60 тысяч в сутки, но, как правило, в эту стоимость уже входят пользование мангальной зоной, баней, купелью, а также один поход с гидом в эти сутки. Впрочем, зон отдыха и турбаз множество, вы сами сможете выбрать лучшее для себя предложение.

Но будьте аккуратны, проверяйте информацию, чтобы не попасть на уловки мошенников, и не забывайте о безопасности в горной местности!

Съездить в это место стоит хотя бы потому, что горы подарят путешественнику ту самую энергию, которую невозможно найти в городе.

Лина Малахова
