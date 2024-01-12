Путеводитель для туристов в Алматы
К примеру, в теплые дни можно насладиться прогулками в парках, сходить в горы и посмотреть на живописные пейзажи. А зимой – съездить и покататься на горнолыжных курортах, отведать национальную казахскую кухню и узнать больше о культуре. Подробнее о местах, которые обязательно нужно посетить и как туда добраться, Zakon.kz рассказали в Управлении туризма Алматы.
Путеводитель для туристов: достопримечательности Алматы
Фото: Zakon.kz
"Золотой квадрат" Алматы
В первую очередь рекомендуется побывать в районе между улицами Сатпаева, Райымбек батыра, проспектом Достык и проспектом Сейфуллина. А также в районе Арбата, где находятся две пешеходные улицы – Жибек Жолы и Панфилова.
Фото: Zakon.kz
Центр Алматы отличается архитектурой советского модернизма. Выделим несколько объектов, с которыми ассоциируется город:
- Гостиница "Казахстан".
- Казахский национальный театр оперы и балета им. Абая.
- Национальная Академия наук.
- Дворец пионеров и школьников на проспекте Достык.
- Комплекс зданий на площади Республики.
- Аппаратно-студийный комплекс Казахского телевидения на улице Желтоксан.
Фото: sportishka
Парк Кок-Тобе с панорамой на город
Парк с панорамным видом на мегаполис находится на горе Кок-Тобе. Добраться туда можно на городских автобусах № 99 и № 95 или по канатной дороге (проезд на канатной дороге туда и обратно стоит примерно 5000 тенге). Проезд в общественном транспорте можно оплатить наличными (200 тенге), электронной картой системы или приложением "Онай" (100 тенге). Плюс в том, что от центра Алматы до парка – 20 минут пути. Также там находится телебашня "Кок-Тобе", рестораны, магазины сувениров и имеются различные развлечения.
Фото: Zakon.kz
Высокогорный каток "Медеу"
Каток находится на высоте 1691 метр над уровнем моря, что делает его одним из самых высокогорных катков в мире. Самый бюджетный и легкий способ добраться до "Медеу" – автобус № 12. Ежедневно рейс курсирует от ул. Курмангазы и пр. Достык. В конце ноября здесь открывается сезон массовых катаний на коньках.
Фото: Zakon.kz
Если вы хотите погулять возле высокогорного катка "Медеу", можно пешком подняться по лестнице здоровья (847 ступени), ведущей к вершине плотины. Затем еще 20 минут прогуляться по дорожному серпантину до визит-центра "Горельник". Если же вы сторонник комфорта, можно доехать до этого места на эко-такси. Рекомендуем приходить в "Горельник" утром, в это время можно позавтракать на склоне или на открытой террасе и насладиться горными пейзажами Заилийского Алатау.
Фото: Zakon.kz
Горнолыжный курорт "Шымбулак"
Самое популярное место среди туристов зимой – горнолыжный курорт "Шымбулак". Многие путешественники приезжают в Алматы именно в это время, чтобы покататься на лыжах и сноуборде. Он расположен на высоте 2260 м над уровнем моря. Помимо катаний, здесь есть парк, отели и рестораны. Канатная дорога, ведущая на Шымбулак, находится вблизи Медеу, поэтому сюда также можно добраться на том автобусе №12.
Где еще побывать туристу в Алматы?
Для тех, кто выбирает не адреналин, а пешие прогулки по городу, мы составили вот такой список мест:
Фото: Zakon.kz
- Терренкур – алматинская "тропа здоровья".
Фото: Zakon.kz
- Парк им. 28 героев-панфиловцев и Вознесенский кафедральный собор.
Фото: Zakon.kz
- Алматинский зоопарк, самый крупный в Казахстане.
Фото: Zakon.kz
- "Меломан" на Гоголя.
Фото: Zakon.kz
- Ботанический сад.
Чтобы лучше ориентироваться в городе, посмотрите на карте, где находятся горы. Поскольку Алматы находится в предгорьях, то тут важно понять систему движения "верх-низ", в Алматы верхом считают горы. При этом алматинцы ориентируются по названиям улиц перекрестков.
Фото: Zakon.kz
Большое Алматинское озеро
БАО должен посетить каждый, кто будет в Алматы. Это одно из самых красивых природных мест в Казахстане. Оно расположено в 15 км от города, у подножия горы Тянь-Шань. Добраться до озера на машине не получится, потому что оно относится к национальному парку, объект охраняется и въезд закрыт из соображений экологической безопасности. Поближе можно доехать по проспекту Дулати до ограничивающего шлагбаума. Дальше идти пешком или доехать на велосипеде. Путь непростой, но того стоит. Главное – тепло и удобно одеться, подобрать удобную обувь и взять еду с собой.
Фото: Zakon.kz
Мы составили список мест для горных походов. Обратите внимание на то, что маршрут лавиноопасный, особенно после снегопадов и весной.
- Ущелье Бутаковка
- Ущелье Алмарасан
- Плато "Кок-Жайляу"
- Плато "Мынжылкы"
Фото: Zakon.kz
Символом Алматы являются яблоки. Здесь до сих пор растет яблоня Сиверса – та, что считается прародительницей всех яблок на земле. Поэтому не забудьте отведать их и взять в качестве гостинца родным. Чтобы полностью прочувствовать "алматинский вайб" и посетить все достопримечательности, запаситесь как минимум неделей. Уверены, что каждый найдет что-то уникальное и незабываемое в своем путешествии.