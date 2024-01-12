Путеводитель для туристов в Алматы

Алматы исторически считается культурным и туристическим центром Казахстана. С каждым годом месторасположение, южный климат и местные фестивали вызывает все больший интерес у туристов. При этом отправиться сюда можно в любой сезон, в городе найдется множество красивых мест и развлечений.

К примеру, в теплые дни можно насладиться прогулками в парках, сходить в горы и посмотреть на живописные пейзажи. А зимой – съездить и покататься на горнолыжных курортах, отведать национальную казахскую кухню и узнать больше о культуре. Подробнее о местах, которые обязательно нужно посетить и как туда добраться, Zakon.kz рассказали в Управлении туризма Алматы.

Путеводитель для туристов: достопримечательности Алматы

Фото: Zakon.kz

"Золотой квадрат" Алматы

В первую очередь рекомендуется побывать в районе между улицами Сатпаева, Райымбек батыра, проспектом Достык и проспектом Сейфуллина. А также в районе Арбата, где находятся две пешеходные улицы – Жибек Жолы и Панфилова.

Фото: Zakon.kz

Центр Алматы отличается архитектурой советского модернизма. Выделим несколько объектов, с которыми ассоциируется город:

Гостиница "Казахстан".

Казахский национальный театр оперы и балета им. Абая.

Национальная Академия наук.

Дворец пионеров и школьников на проспекте Достык.

Комплекс зданий на площади Республики.

Аппаратно-студийный комплекс Казахского телевидения на улице Желтоксан.

Фото: sportishka

Парк Кок-Тобе с панорамой на город

Парк с панорамным видом на мегаполис находится на горе Кок-Тобе. Добраться туда можно на городских автобусах № 99 и № 95 или по канатной дороге (проезд на канатной дороге туда и обратно стоит примерно 5000 тенге). Проезд в общественном транспорте можно оплатить наличными (200 тенге), электронной картой системы или приложением "Онай" (100 тенге). Плюс в том, что от центра Алматы до парка – 20 минут пути. Также там находится телебашня "Кок-Тобе", рестораны, магазины сувениров и имеются различные развлечения.

Фото: Zakon.kz

Высокогорный каток "Медеу"

Каток находится на высоте 1691 метр над уровнем моря, что делает его одним из самых высокогорных катков в мире. Самый бюджетный и легкий способ добраться до "Медеу" – автобус № 12. Ежедневно рейс курсирует от ул. Курмангазы и пр. Достык. В конце ноября здесь открывается сезон массовых катаний на коньках.

Фото: Zakon.kz

Если вы хотите погулять возле высокогорного катка "Медеу", можно пешком подняться по лестнице здоровья (847 ступени), ведущей к вершине плотины. Затем еще 20 минут прогуляться по дорожному серпантину до визит-центра "Горельник". Если же вы сторонник комфорта, можно доехать до этого места на эко-такси. Рекомендуем приходить в "Горельник" утром, в это время можно позавтракать на склоне или на открытой террасе и насладиться горными пейзажами Заилийского Алатау.

Фото: Zakon.kz

Горнолыжный курорт "Шымбулак"

Самое популярное место среди туристов зимой – горнолыжный курорт "Шымбулак". Многие путешественники приезжают в Алматы именно в это время, чтобы покататься на лыжах и сноуборде. Он расположен на высоте 2260 м над уровнем моря. Помимо катаний, здесь есть парк, отели и рестораны. Канатная дорога, ведущая на Шымбулак, находится вблизи Медеу, поэтому сюда также можно добраться на том автобусе №12.

Где еще побывать туристу в Алматы?

Для тех, кто выбирает не адреналин, а пешие прогулки по городу, мы составили вот такой список мест:

Фото: Zakon.kz

Терренкур – алматинская "тропа здоровья".

Фото: Zakon.kz

Парк им. 28 героев-панфиловцев и Вознесенский кафедральный собор.

Фото: Zakon.kz

Алматинский зоопарк, самый крупный в Казахстане.

Фото: Zakon.kz

"Меломан" на Гоголя.

Фото: Zakon.kz

Ботанический сад.

Чтобы лучше ориентироваться в городе, посмотрите на карте, где находятся горы. Поскольку Алматы находится в предгорьях, то тут важно понять систему движения "верх-низ", в Алматы верхом считают горы. При этом алматинцы ориентируются по названиям улиц перекрестков.

Фото: Zakon.kz

Большое Алматинское озеро

БАО должен посетить каждый, кто будет в Алматы. Это одно из самых красивых природных мест в Казахстане. Оно расположено в 15 км от города, у подножия горы Тянь-Шань. Добраться до озера на машине не получится, потому что оно относится к национальному парку, объект охраняется и въезд закрыт из соображений экологической безопасности. Поближе можно доехать по проспекту Дулати до ограничивающего шлагбаума. Дальше идти пешком или доехать на велосипеде. Путь непростой, но того стоит. Главное – тепло и удобно одеться, подобрать удобную обувь и взять еду с собой.

Фото: Zakon.kz

Мы составили список мест для горных походов. Обратите внимание на то, что маршрут лавиноопасный, особенно после снегопадов и весной. Ущелье Бутаковка

Ущелье Алмарасан

Плато "Кок-Жайляу"

Плато "Мынжылкы"

Фото: Zakon.kz

Символом Алматы являются яблоки. Здесь до сих пор растет яблоня Сиверса – та, что считается прародительницей всех яблок на земле. Поэтому не забудьте отведать их и взять в качестве гостинца родным. Чтобы полностью прочувствовать "алматинский вайб" и посетить все достопримечательности, запаситесь как минимум неделей. Уверены, что каждый найдет что-то уникальное и незабываемое в своем путешествии.