Курорты для посещения в августе

Август - отличное время для отдыха. Однако возникает вопрос: как выбрать курорт и организовать отпуск так, чтобы он оставил после себя только положительные эмоции.

Во многих туристических странах в августе отмечается солнечная, малооблачная погода, и дожди в этот период — редкость. Что позволяет планировать отличный пляжный отдых с возможностью получить красивый ровный загар. Также к преимуществам можно отнести сравнительно низкие цены на фрукты и овощи на фоне поспевающих урожаев и разнообразие предложений.

Вместе с тем, избрав популярное направление, будьте готовы к толпе других отдыхающих на пляжах - не вы одни "запрыгнули в последний вагон". Цены на туры также будут не самыми демократичными.

Отдых внутри страны

Каспий. Конечно, инфраструктура попроще, чем на "раскрученных" мировых курортах, но и цены ниже. К тому же не нужно переживать о культурных различиях. Наиболее популярный вариант – Актау. Это самый крупный город на Каспийском море, где расположены разные санатории, отели и пансионаты, имеются ухоженные пляжи с лежаками, зонтиками от солнца и др.

Озера. Еще один интересный вариант отдыха внутри страны. Можно найти места с менее жарким климатом. Особой популярностью пользуются:

Алаколь. Это соленое озеро недалеко от Алматы. На его берегах созданы современные курортные зоны. Отдых способствует расслаблению, снятию стресса. Также доказано благотворное воздействие местной воды на кожу и суставы;

Это соленое озеро недалеко от Алматы. На его берегах созданы современные курортные зоны. Отдых способствует расслаблению, снятию стресса. Также доказано благотворное воздействие местной воды на кожу и суставы; Боровое. Озеро расположено в национальном природном парке "Бурабай". Вода и местные грязи имеют целительные свойства. Также можно отправиться в пешую прогулку по окрестностям, заняться рыбной ловлей;

Озеро расположено в национальном природном парке "Бурабай". Вода и местные грязи имеют целительные свойства. Также можно отправиться в пешую прогулку по окрестностям, заняться рыбной ловлей; Балхаш. Уникальность озера состоит в том, что в разных его частях вода соленая и пресная. Кроме пляжного отдыха здесь можно заняться парусным спортом или поплавать на байдарке;

Уникальность озера состоит в том, что в разных его частях вода соленая и пресная. Кроме пляжного отдыха здесь можно заняться парусным спортом или поплавать на байдарке; Капшагайское водохранилище. Одно из излюбленных мест отдыха алматинцев. Есть пляжи с развитой инфраструктурой, пологими входами, где удобно купаться с детьми;

Одно из излюбленных мест отдыха алматинцев. Есть пляжи с развитой инфраструктурой, пологими входами, где удобно купаться с детьми; Бухтарминское водохранилище. Здесь можно снять жилье на одной из баз отдыха, либо приехать и пожить "дикарем".

Безвизовые страны

Многие не решаются отправиться в отпуск за границу из-за необходимости оформления визы. Однако есть много дружественных стран, на курорты которых легко попасть без дополнительных въездных документов: Грузия, Армения, Турция, Бразилия, Индонезия, Мальдивы, Сейшелы и т.д.

Зарубежные курорты

Хорошим соотношением цены и качества отличаются курорты Черногории, Хорватии и Болгарии. Не меньшим спросом пользуются туры в Грецию, Италию и Испанию. Благодаря близкому расположению к морю жара на курортах ощущается меньше. В отелях и пансионатах предоставляется широкий спектр услуг, можно подобрать развлечение по душе. Кроме того, легко найти подходящий вариант по уровню сервиса и стоимости. Только приобретать тур следует заранее – эти направления пользуются особой популярностью.

Курорты прибалтийских стран подходят тем, кто не любит сильной жары. В августе вода в Балтийском море прогрета до комфортной температуры. Но ночью воздух становится прохладным. К концу месяца на термометре в темное время суток показатели снижаются до +10…+13 °С. Наиболее бюджетным проживанием отличается Латвия. Самая дорогая из стран Прибалтики – Эстония. Кроме пляжного отдыха в развлекательную программу можно включить экскурсии и посещения фестивалей. Последних в августе в Прибалтике проходит достаточно много.

Израиль - вариант для тех, кто не боится жары. Ведь столбик термометра на курортах может достигать +40 °С. Зато цены на отдых становятся привлекательными. Этим часто пользуются местные жители и сами отправляются в отпуск именно в этом месяце. В Израиль отправляются за новыми впечатлениями, отличным медицинским обслуживанием.

Турция привлекает туристов отличным сервисом, широким разнообразием предложений "все включено" при демократичных ценах. Отдыхая в отеле первой линии, можно рассчитывать на собственный закрытый пляж. Для детей и взрослых открыты двери многочисленных аквапарков. В то же время следует помнить, что облачных дней, а тем более дождей в августе вы не дождетесь. Погода жаркая, термометры редко показывают менее +30 °С.

Шри-Ланка. В августе для отдыха больше подходит восточное и северное побережье. Температура воздуха варьируется в пределах от +25 до +30 °С. Вода прогрета до +28 °С. Это позволяет совмещать пляжный и экскурсионный отдых, приезжать на остров с детьми. Кроме того, в конце лета на острове проводится фестиваль Перахера. В это время устраиваются танцевальные мероприятия, ночные прогулки на слонах и шоу с огнем.

Варианты отдыха с детьми в августе

Маленькие дети любят лето, но их кожа быстро обгорает на жарком солнце. Также они сильнее подвержены обезвоживанию, тепловым ударам. Именно поэтому для отдыха с ребенком лучше выбрать курорт с умеренно жарким климатом. Кроме внутренних озерных баз отдыха хорошим вариантом могут стать: