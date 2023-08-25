Конец легенды Коныр-Аулие: что обнаружил робот на дне

Стала ли священная пещера Коныр-Аулие в Абайском районе Абайской области местом упокоения Чингисхана? Существует ли еще одно подземное озеро? На эти и другие вопросы искали ответы члены краеведческого общества "Прииртышье".

Они впервые провели исследование дна священного озера при помощи подводного робота-дрона. Результатами своих исследований краеведы поделились с корреспондентом Zakon.kz.

Легенды Коныр-Аулие

В горах Ак-Тас, неподалеку от того места, где родился и жил Абай Кунанбаев, есть священное место поклонения. В пещеру Коныр-Аулие приходят женщины, чтобы поклониться духу озера и попросить у него потомство. Считается, что после омовения в священных водах подземного озера женщина обретает здоровье и может зачать долгожданного ребенка.

В качестве подношения духу озера женщины оставляли на берегу серьги и кольца, а также подвязывали платки и куски разноцветной ткани.

Судя по тому потоку паломников и туристов, который приходит к подножию пещеры, легенда жива и сейчас.

С пещерой Коныр-Аулие связано множество других преданий.

"Бытует легенда, что именно в этой пещере существует еще одно подземное озеро, находящееся уровнем ниже. И именно на его берегах нашел вечный покой великий Чингисхан", – рассказывает член Краеведческого общества "Прииртышье" Павел Жуков.

Робот на дне

Основываясь на этих предположениях, краеведы и задумали впервые в истории исследований Коныр-Аулие провести подводные осмотры священного озера при помощи робота-дрона.

Фото: Альбины Халел

Этот небольшой прибор позволил не только провести детальное обследование дна озера, но и сделать записи видео исследований.



"Мы предполагали, что найдем на дне озера множество исторических находок. В первую очередь вооружение казахских и джунгарских воинов времен Джунгарского нашествия", – пояснил Павел Жуков.

То, что это вполне могло быть, говорят исторические факты. Именно в этих местах проходили ожесточенные бои с джунгарами, а рядом с пещерой прошло сражение, вошедшее в историю как Чаганское побоище. У входа в пещеру еще до недавнего времени был небольшой некрополь, в котором покоились казахские батыры, павшие в боях с джунгарами. Об этом говорили памятные камни над их могилами.





Фото: Альбины Халел

"Увы, дно оказалось чистым. Мы почти ничего в нем не нашли, кроме уплывшего тазика и нескольких монет разных эпох. Нет на дне озера и подземного прохода в нижнее озеро. Скальная порода отличается на дне монолитностью. И лишь в одном месте мы обнаружили пару трещин шириной не больше 35-40 см, в которые не вошел даже робот-дрон, а уж человек и вовсе проникнуть не сможет при всем желании", – отметил Павел Жуков.





Фото: Альбины Халел

Конец легенде



Так что легенда о могиле Чингисхана в нижней пещере с еще одним подземным озером развенчана. Но сама пещера от этого ничуть не стала менее интересной.

Еще несколько лет назад пещера находилась практически в первозданном виде. Здесь в 1997 году были обнаружены следы мастерской древнего каменотеса – "живые" остатки эпохи неолита. В самой пещере были найдены две небольшие штольни, откуда шла добыча кремня, из которого изготавливались каменные орудия труда.

"К сожалению, сегодня ни мастерской, ни штолен по добыче кремня мы так и не сумели найти", – отметил Марат Сасанов.

Исторические следы пребывания человека в этих местах постепенно исчезают, но само озеро есть и будет – это сакральное место. Только за время своего пребывания в окрестностях Коныр-Аулие члены краеведческой экспедиции встретили паломников и туристов из Алматы, Семея, ВКО, Омска и других городов Казахстана и России.

Вернутся сюда и краеведы, чтобы исследовать комплекс под названием Сорок пещер. Здесь уже обнаружены круглые оружейные пули, картечь, монеты, гильзы калибра 5,6 мм. Находки говорят о том, что здесь охотники делали засады во время охоты на архаров.

Окрестности Сорока пещер было отлично видно при помощи дрона, который захватил с собой в экспедицию руководитель Фонда развития местного сообщества "Revival 7", краевед Аскар Садиков.

"Когда мы исследовали пещеры при помощи дрона, то заметили поселение с остатками фундаментов, а также менгиры – большие камни, врытые в землю вертикально", – отметил Марат Сасанов.

Что это за памятник археологии – задача будущих экспедиций краеведов. Такая же задача поставлена на будущий год и для тщательного изучения и обмера крупного кургана с "усами" – типичного представителя тасмолинской археологической культуры.





"Этот курган напомнил нам еще один памятник тасмолинской археологической культуры, который мы изучали осенью 2022 года в горах Семейтау", – поделились краеведы.

В будущем они хотят изучить этот курган, а потом сравнить данные друг с другом.