Стеклянный мост через Чарынский каньон: на какой стадии проект

Аким Алматинской области Марат Султангазиев рассказал подробности о строительстве стеклянного моста через Чарынский каньон, сообщает Zakon.kz.

Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК 13 декабря 2024 года отметил, что подобные проекты позволяют дополнительно привлекать туристов в регион.

"Что касается конкретно этого проекта. Его инициирует частная казахстанская компания, презентацию они у нас провели, но подрядчиками будут являться иностранные компании, которые имеют опыт строительства нескольких сотен таких мостов", – сказал Марат Султангазиев.

Он пояснил, что зарубежные компании более компетентны с точки зрения безопасности и экологичности. Госорганами проводится работа по предоставлению разрешения на строительство и в целом регион заинтересован в этом проекте.

"Это мост для туристов, стеклянный мост, он дает море эмоций, ощущения, когда по нему проходите через каньон, как будто по воздуху. За границей это все достаточно развито. Чтобы привлечь качественных туристов, одной природы сегодня уже мало, нужен сервис и нужна инфраструктура. Нужны фотозоны, потому что все рекламируется через соцсети", – сообщил аким.

На этой же пресс-конференции глава региона обратился к казахстанцам в связи убийством Шерзата Полата.