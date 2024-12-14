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Туризм

Правила краткосрочной аренды жилья ужесточат в Хорватии

Правила краткосрочной аренды жилья ужесточат в Хорватии, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 03:20 Фото: pixabay
На фоне туристического бума в Хорватии ужесточат правила краткосрочной аренды. Владелец квартиры должен будет получить разрешение на сдачу от своих соседей, сообщает Zakon.kz.

По информации 24KZ, почти 17 млн туристов посетили Хорватию в прошлом году. Это на 9% больше чем в 2022. На фоне туристического бума выросли цены на жилье в таких больших городах как Сплит, Дубровник и Загреб. Правительство объявило о планах ограничить сдачу в аренду частных квартир туристам, чтобы сделать жилье более доступным для местных жителей.

Законопроект предусматривает повышение налогов на краткосрочную аренду. Под его действие подпадают почти 800 тыс. квартир. Кроме того, они должны будут получать добро на использование жилплощадей для съема у 80% своих соседей. Изменения вызывают беспокойство среди владельцев недвижимости и экспертов сферы.

Повышение ставки ожидается в размере от 60 евроцента до 8 евро за квадратный метр сдаваемого жилья. Предполагается, что повышение налогов коснется только краткосрочной аренды для туристов, но не затронут жилые единицы, где арендаторы проживают на долгосрочной основе.

Также по новым правилам, хозяином считается только тот, кто официально зарегистрирован в регионе, где сдает жилье. Им будет предоставлен более льготный налоговый режим.

По словам специалистов, ситуация такова, что поток туристов в страну почти достиг доковидного уровня. А единиц размещения становится все больше. Средний прирост – 30 тыс. мест в год и массовое апартаментирование не принесло никаких выгод.

При этом в Сплите местные жители говорят, что краткосрочная аренда приносит неудобства из-за недобросовестных съемщиков жилья.Туризм составляет около 20% от ВВП Хорватии. В сфере аренды жилья занято около 125 тыс. человек.

Сторонники проекта уверены, что краткосрочная аренда представляет угрозу устойчивому туризму. А нововведения дадут возможность арендовать жилье по рыночным ценам и оживит города, где многоквартирные дома заполняются только в праздничный сезон. Окончательный вариант хорватские законодатели примут только после более широкого обсуждения и возможных поправок в парламенте.

Ранее стало известно, что казахстанцы в 2024 году установили новые рекорды по числу поездок в популярные туристические направления, включая Мальдивы, Таиланд, Грузию, китайский остров Хайнань и Шри-Ланку.

Аксинья Титова
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