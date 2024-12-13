#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
522.91
548.85
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
522.91
548.85
5.05
Туризм

Казахстанцы побили рекорд по поездкам на Мальдивы и в Таиланд

Казахстанцы побили рекорд по поездкам на Мальдивы и в Таиланд, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 18:25 Фото: pixabay
Казахстанцы в 2024 году установили новые рекорды по числу поездок в популярные туристические направления, включая Мальдивы, Таиланд, Грузию, китайский остров Хайнань и Шри-Ланку, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 декабря пишет аналитический Telegram-канал Data Hab со ссылкой на данные туристических ведомств этих стран.

Так, по информации Министерства туризма Мальдивской Республики, в январе-октябре 2024 года граждане Казахстана совершили 22,3 тыс. поездок на острова, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это наивысший показатель с 2009 года. Казахстан занял 18-е место в общем рейтинге стран по числу посетителей, обеспечив 1,3% от общего потока туристов.

В Таиланд, по данным Туристического управления страны, за тот же период въехали 144,3 тыс. казахстанцев – это на 17% больше, чем годом ранее. Это также рекордный показатель за последние 15 лет.

На китайский остров Хайнань казахстанцы приехали почти 35 тыс. раз, что на 1049% больше, чем в январе-октябре 2023 года. Рост объясняется возобновлением прямого авиасообщения с регионом, которое было приостановлено с начала пандемии. Данные основаны на регистрации в гостиницах, а не на общем числе въездов.

По информации Национальной администрации туризма Грузии, в январе-сентябре текущего года граждане Казахстана пересекли границу страны 146,9 тыс. раз, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это также стало рекордом с 2011 года.

Шри-Ланка остается менее популярным направлением, однако, по данным Управления развития туризма, в январе-ноябре 2024 года страну посетили 9,5 тыс. казахстанцев – это в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и рекордный показатель с 2018 года.

Ранее сообщалось, что туристов в Великобритании могут обязать платить туристический сбор. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Стеклянный мост через Чарынский каньон: на какой стадии проект
Туризм
12:38, Сегодня
Стеклянный мост через Чарынский каньон: на какой стадии проект
Тест: Хорошо ли вы знаете города мира?
Туризм
10:20, Сегодня
Тест: Хорошо ли вы знаете города мира?
На Бали в заповеднике погибли две туристки
Туризм
03:03, 12 декабря 2024
На Бали в заповеднике погибли две туристки
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: