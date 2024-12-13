Казахстанцы побили рекорд по поездкам на Мальдивы и в Таиланд

Казахстанцы в 2024 году установили новые рекорды по числу поездок в популярные туристические направления, включая Мальдивы, Таиланд, Грузию, китайский остров Хайнань и Шри-Ланку, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 декабря пишет аналитический Telegram-канал Data Hab со ссылкой на данные туристических ведомств этих стран.

Так, по информации Министерства туризма Мальдивской Республики, в январе-октябре 2024 года граждане Казахстана совершили 22,3 тыс. поездок на острова, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это наивысший показатель с 2009 года. Казахстан занял 18-е место в общем рейтинге стран по числу посетителей, обеспечив 1,3% от общего потока туристов.

В Таиланд, по данным Туристического управления страны, за тот же период въехали 144,3 тыс. казахстанцев – это на 17% больше, чем годом ранее. Это также рекордный показатель за последние 15 лет.

На китайский остров Хайнань казахстанцы приехали почти 35 тыс. раз, что на 1049% больше, чем в январе-октябре 2023 года. Рост объясняется возобновлением прямого авиасообщения с регионом, которое было приостановлено с начала пандемии. Данные основаны на регистрации в гостиницах, а не на общем числе въездов.

По информации Национальной администрации туризма Грузии, в январе-сентябре текущего года граждане Казахстана пересекли границу страны 146,9 тыс. раз, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это также стало рекордом с 2011 года.

Шри-Ланка остается менее популярным направлением, однако, по данным Управления развития туризма, в январе-ноябре 2024 года страну посетили 9,5 тыс. казахстанцев – это в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и рекордный показатель с 2018 года.

Ранее сообщалось, что туристов в Великобритании могут обязать платить туристический сбор.