Непросто, но возможно: как попасть на космодром "Байконур" в качестве туриста

Несмотря на то, что на территории Казахстана есть такой уникальный объект, как космодром, мало кто из жителей нашей страны может похвастать тем, что был на Байконуре. Туда и попасть непросто, и по деньгам недешево, сообщает Zakon.kz.

Но несколько полезных советов на тему, как все-таки увидеть взмывающий в небо космический корабль, могут помочь развитию внутреннего туризма.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Стоит понимать, что ракетно-космический комплекс "Байконур" – объект режимный. Комплекс находится в аренде у Российской Федерации до 2050 года. "Диким туристом" на него не попадешь, но можно, если есть время и желание побывать в небольшом городке Байконыре. Здесь тоже интересно. Хотя и на космодром при желании съездить тоже можно.

Многие думают, что город Байконыр и космодром "Байконур" – это одно и то же, а на самом деле это не так. Город расположен в Кармакшинском районе Кызылординской области, рядом с железнодорожной станцией Торетам и автобаном "Западная Европа – Западный Китай". А космодром "Байконур" с его площадками для запуска летательных аппаратов находится в 70 км от Байконыра в безлюдной степи.

Если кто-то из читателей хочет получить как можно больше информации по освоению человеком космического пространства в поездке по Казахстану, то корреспондент Zakon.kz, живущий в городе Байконыр, знает два варианта, и оба – интересные.

Первый – в любое время года и в любой день приехать в город Байконыр. Второй – постараться попасть в дни запуска ракет с космодрома "Байконур" на собственно пуск. Это возможно, но непросто и не бюджетно.

Назад в СССР?

Город Байконыр (небольшой населенный пункт с населением всего около 75 тыс. человек) посмотреть стоит из-за его уникальности.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Во-первых, это настоящий функционирующий памятник советской эпохи. Здесь практически все здания – это типовые постройки времен СССР, причем большинство из них больше не увидишь нигде. Ну где еще встретишь, например, Дворец пионеров с сохранившейся внешней отделкой мозаикой или Дом офицеров такой, какие показывают в сериалах про жизнь военной элиты и функционеров, – монументальный, с колоннами? Или настоящие старинные казармы для военных, двухэтажные толстостенные дома советской эпохи? А когда попадаешь в Байконыр – все это перед тобой, и все находится в работающем состоянии, все действует, и даже можно сделать селфи на фоне какого-либо здания.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Во-вторых, Байконыр в Казахстане на первом месте по числу достопримечательностей на один квадратный метр городской площади. Здесь столько памятников, скверов, парков, малых форм, что, несмотря на небольшую, в общем-то, площадь населенного пункта, за день все не посмотришь. В крохотном Байконыре есть даже свой Арбат, где в хорошую погоду выступают музыканты и проходят праздничные мероприятия по разным датам.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

В-третьих, в Байконыре есть Музей истории космодрома, где собраны тысячи уникальных материалов об освоении человеком Вселенной, и побывать там стоит, тем более, что экскурсоводы здесь – супер, с таким объемом знаний, что им бы уже книги собственные писать. Только задавайте вопросы, и вам расскажут о многом.

Вот только квадрокоптер брать с собой в Байконыр не рекомендуется, городок все-таки режимный, съемки с любого дрона весом более 150 граммов здесь возможны только с разрешения сразу нескольких госорганов Российской Федерации.

Да, администрация в Байконыре российская, юрисдикция – тоже РФ, ведь городок в составе космодрома тоже сдан в аренду Российской Федерации. Вход и въезд в него только через контрольно-пропускные пункты по специальным пропускам.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

По-другому попасть в Байконыр не получится, город по периметру окружен высокой бетонной стеной с колючей проволокой и видеонаблюдением.

Как получить пропуск?

Расскажем о том, как получить пропуск. Если у вас есть знакомые, живущие в Байконыре, можете попросить их заказать для вас пропуск на ту дату, когда вы планируете приехать. Это нетрудно. Если знакомых нет – вам придется обратиться письменно в администрацию Байконыра с заявлением оформить пропуск. Делать это надо задолго до предполагаемой даты приезда, обращение составлять хотя бы за два месяца до запланированного путешествия. Канцелярия – процесс неспешный. Все контакты отделов и управлений администрации Байконыра есть на официальном сайте, вам нужно управление безопасности и режима.

Также в городе есть фирма, называется она ЦУН, которая тоже занимается оформлением пропусков для иногородних гостей и туристов. Обратиться в ЦУН можно по телефону или электронной почтой, все контакты фирмы – на ее официальном сайте или на ее страницах в соцсетях.

Если с вами едут дети до 16-ти лет, им пропуски не нужны, они въезжают в Байконыр по свидетельству о рождении, где указано ваше прямое родство с ребенком.

С размещением и питанием в Байконыре, как правило, проблем нет, здесь достаточно много сравнительно недорогих гостиниц (в пределах 10 тыс. тенге за койко-место в сутки). Можно попроситься в комнату любого городского общежития, это не запрещено, оплачивается по тарифу для гостей. Если финансы позволяют, можно заселиться в легендарную (самую старую) гостиницу города "Центральная", или современную казахстанскую гостиницу "Галакси". Обойдется это от 17-20 тыс. тенге до 135 тыс. тенге за место.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Кафе и ресторанов в космическом городке достаточно, кормят здесь достаточно вкусно, но все цены в городе – во всех магазинах и объектах сервиса – в рублях. Однако здесь принимают и тенге по курсу, так что беспокоиться заранее с обменом валют не стоит.

Как лучше добраться до Байконыра

Теперь непосредственно о том, как лучше добраться до Байконыра. На поезде – до станции Торетам Кызылординской области, от этой станции Байконыр в прямой видимости. Ни железнодорожного вокзала, ни автовокзала в самом Байконыре нет.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Если вы путешествуете на автомобиле, то доезжаете по всем уже знакомой трассе "Западная Европа – Западный Китай" до пос. Торетам, спрашиваете местных, где ближайший контрольно-пропускной пункт в Байконыр, и при наличии пропуска смело едете через КПП.

Космос начинается с земли

Если есть желание попасть на запуск космических ракет на космодроме "Байконур", то сделать это возможно.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Нужно обратиться в туристическую фирму, в профиле которой – туры на космодром. Список этих фирм не длинный, ибо организация такого тура – дело непростое, он есть в Сети. Внимательно смотрите отзывы клиентов, выбирая туроператора, так как бывают случаи мошенничества. Когда у потенциальных клиентов организаторы поездок берут предоплату за полный пакет услуг, а потом "поездка срывается" по "не зависящим от фирмы обстоятельствам", то возврата денег не добьешься.

Деньги

Несмотря на то, что космодром находится на казахстанской земле, цены на туры сюда для казахстанцев такие же, как для любых иностранных граждан. Посещением космодрома распоряжается "Роскосмос", и ему все равно, кто приезжает в качестве туриста, – человек, живущий за 100 км от космодрома "Байконур" или, например, австралиец с другого континента. Да и турфирмы, организовывающие поездки на запуски ракет, в основном российские, и у них уже давно отработанные твердые ставки. "Тимуровцев" в турбизнесе нет.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Стоит тур в 3-5 дней на космодром "Байконур" около 100 тыс. российских рублей, или около 500 тыс. тенге на одного человека. Сюда входит размещение туриста в гостинице или общежитии, питание, экскурсия по городу Байконыру (разместят вас в городе Байконыр, а уже отсюда повезут на запуск ракеты на космодром), посещение таких мероприятий, как традиционная посадка космонавтами (если запуск пилотируемый) деревьев на Аллее космонавтов, выход космонавтов из гостиницы, когда они отправляются на космодром в день запуска. И, конечно же, турфирма гарантирует ваше присутствие на смотровой площадке на космодроме в момент запуска летательного аппарата. Все это зрелищно, надолго запоминается, к тому же туристам разрешена фотосъемка.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Часто люди спрашивают, смогут ли турфирмы организовать специальное питание, например, для тех туристов, которые соблюдают стандарт халал или для диабетиков. Да, это возможно, только свои пожелания нужно обговорить с менеджерами турфирмы заранее и включить в договор о покупке тура.

Что важно: ни одна турфирма не обеспечит туристам поездку "от крыльца до космодрома". Прибавьте к расходам на тур расходы на транспорт, ведь придется добираться от места своего проживания или поездом до станции Торетам, или самолетом до аэропорта Кызылорды. И уже там вас будут встречать организаторы поездки.

Да, поездка на 3-5 дней на "Байконур" даже для небольшой семьи вдвое дороже, чем недельный отдых, например, в Турции. Но сейчас время интеллектуального туризма, к тому же, живя в Казахстане, имея возможность посмотреть на космодром на его территории и не сделать этого, – нелогично. Столько зрелищ и столько эмоций, информации, редких кадров для семейного альбома вы не получите больше нигде.

Автор: Лина Малахова