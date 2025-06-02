Первый на Земле космодром "Байконур" празднует свое 70-летие

Крупнейшему в мире космодрому "Байконур" исполняется 70 лет со дня основания в 1955 году. В честь этого в одноименном городе запланированы праздничные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, 2 июня на космодроме пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею.

Одним из центральных мероприятий станет открытие нового музея под открытым небом, где будут выставлены образцы ракетно-космической техники. Среди экспонатов – космический аппарат "Алмаз", спускаемый аппарат "Фотон-М 4" (российский научно-исследовательский спутник серии "Фотон-М"), большегрузный тягач МАЗ-537.

Также в рамках юбилейных мероприятий состоится торжественное собрание с участием ветеранов космодрома, руководителей.

Космодром в Казахстане построили в рекордные сроки – с весны 1955 года до декабря 1956 года строительство первоочередных объектов завершили. Для создания первого стартового комплекса потребовалось поднять около миллиона кубометров грунта и уложить свыше 30 тысяч кубометров бетона.

Уже в 1957 году с "Байконура" стартовал первый искусственный спутник, а в 1961-м Юрий Гагарин впервые увидел Землю с орбиты.

Ранее стало известно, что на "Байконуре" завершается подготовка к запуску нового космического корабля.