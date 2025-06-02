#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.81
578.59
6.51
Общество

Первый на Земле космодром "Байконур" празднует свое 70-летие

Космодром, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 08:10 Фото: Роскосмос
Крупнейшему в мире космодрому "Байконур" исполняется 70 лет со дня основания в 1955 году. В честь этого в одноименном городе запланированы праздничные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, 2 июня на космодроме пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею.

Одним из центральных мероприятий станет открытие нового музея под открытым небом, где будут выставлены образцы ракетно-космической техники. Среди экспонатов – космический аппарат "Алмаз", спускаемый аппарат "Фотон-М 4" (российский научно-исследовательский спутник серии "Фотон-М"), большегрузный тягач МАЗ-537.

Также в рамках юбилейных мероприятий состоится торжественное собрание с участием ветеранов космодрома, руководителей.

Космодром в Казахстане построили в рекордные сроки – с весны 1955 года до декабря 1956 года строительство первоочередных объектов завершили. Для создания первого стартового комплекса потребовалось поднять около миллиона кубометров грунта и уложить свыше 30 тысяч кубометров бетона.

Уже в 1957 году с "Байконура" стартовал первый искусственный спутник, а в 1961-м Юрий Гагарин впервые увидел Землю с орбиты.

Ранее стало известно, что на "Байконуре" завершается подготовка к запуску нового космического корабля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
К жителям Астаны, Усть-Каменогорска и Костаная обратились синоптики
Общество
09:15, Сегодня
К жителям Астаны, Усть-Каменогорска и Костаная обратились синоптики
Astana Half Marathon 2025: масштабный забег прошел в Астане
Общество
18:07, 01 июня 2025
Astana Half Marathon 2025: масштабный забег прошел в Астане
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента со 2 по 4 июня
Общество
17:56, 01 июня 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента со 2 по 4 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: