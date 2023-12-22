Отдых на Шри-Ланке: что там можно увидеть и сколько это будет стоить

Большой и зеленый, окруженный океаном, известный историческими и природными достопримечательностями, именно так описывают туристы остров Шри-Ланка после первого посещения. Еще больше эмоций от поездки добавляют местные фрукты, морепродукты, чай, серфинг, горы и животные.

И все это колоритно сочетается в немного диком контрасте от мегаполиса до деревни. Корреспондент Zakon.kz отправился на уникальный остров и убедился, что это отличное место для любителей активного отдыха без лишней роскоши.

Долгий путь к независимости острова

Начнем немного с истории Шри-Ланки, а точнее, острова Цейлон, как его называли до этого. Первыми на эту землю пришли португальцы. К берегу, а точнее к столице Коломбо, они пришвартовались еще в 1505 году и установили монополию на торговлю ценнейшим товаром – специями. А еще через полвека колонизаторы установили формальный контроль над островом. Тогда княжество Канди обратилось за помощью к голландцам, чтобы противостоять колонизаторам.

Но голландцы были более заинтересованы в развитии торговли и получении доходов, чем в проблемах земли и религии. Тогда в 1796 году на остров высадились англичане, которые уничтожили суверенитет Канди. Позже Великобритания стала первой европейской страной, установившей свое господство над всем островом. И так продолжалось почти 150 лет.

Уже в 1948 году Шри-Ланка добилась независимости, превратившись из колонии в доминион. А в 1972-м в стране была принята новая Конституция и провозглашена Республика. Тут же изменили и старое название острова Цейлон на новое – Шри-Ланка.

Большинство побывавших здесь туристов по возвращении именно так описывают страну и жителей острова: добрые, улыбчивые и всегда готовые помочь. Есть и те, кто в полной мере проникся культурой и традициями местных жителей и уже буквально чувствует себя своим на этом острове сокровищ.

Как добраться до острова, виза и что нужно знать туристу о Шри-Ланке

Перелет

Сейчас на Шри-Ланку есть регулярные и прямые рейсы. Вылет из Алматы в Коломбо – четыре раза в неделю по понедельникам, вторникам средам и субботам. Время в пути – чуть больше шести часов. Первые туристы из Казахстана отправились на остров в начале декабря.

Правила въезда

Чтобы поехать на Шри-Ланку, необходимо оформить визу онлайн или по прибытии. Сделать это быстро, безопасно поможет туроператор Anex Tour Kazakhstan. В течение трех дней до вылета делается ETA (электронное разрешение). Кстати, не все туроператоры делают визы на Шри-Ланку, поэтому лучше сразу поинтересоваться об этом у своего турагента. Стоить документ будет 60 долларов, а детям до 12 лет виза делается бесплатно. Важно: загранпаспорт должен действовать более шести месяцев на момент прибытия в страну.

Где остановиться

Остров предлагает отели для отдыха сразу на двух побережьях. Выбор гостиниц на Шри-Ланке достаточно разнообразный. Здесь могут быть как простые двухзвездочные отели, так и роскошные комплексы, похожие на настоящие дворцы.

Стоит отметить, что на остров обожают ездить хайкеры, любители экзотики и дикого пляжного отдыха. Все же многие приезжают на Шри-Ланку, чтобы спастись от зимних холодов, которые сейчас захватили Казахстан. Есть и те, для кого отдых на острове уже давно стал традицией – ведь именно здесь вечное лето.

Что посетить на Шри-Ланке

Прилетев на остров и сразу же заселившись в отель, у каждого туриста возникает вопрос: а что посетить на Шри-Ланке? Какие направления и экскурсии выбрать? К слову, этого на острове сейчас предостаточно. Для себя с Anex Tour Kazakhstan мы сразу определили маршрут и начали свое увлекательное путешествие с "львиной скалы" или, проще говоря, с горы Сигирии и храма Дамбулла.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что восхождение на плато высотой 370 метров над уровнем моря – задача не из простых, но вполне выполнимая. Именно здесь находятся руины дворцового комплекса, в который входили цветущие сады, бассейны, террасы. Словом, целый город-крепость, который завораживает с первых минут, как вы оказываетесь на живописной территории.

Фото: Zakon.kz

А начиналось все еще в V веке. Тогда король Кашьяпа I выстроил эту цитадель с дворцами и садами, из которых открывалась гигантская, высеченная в скале фигура льва – отсюда и второе название. Уже после смерти короля (от падения на собственный меч) комплекс превратился в обитель буддийских монахов, которая просуществовала здесь до XIV века. Сейчас же плато признано памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для неподготовленного туриста подъем на гору займет чуть больше 40 минут, можно и быстрее. При этом гиды советуют не торопиться и подниматься не спеша, чтобы максимально насладиться окружающей природой.

Фото: Zakon.kz

Уже после мы отправились в пещерный храм Дамбулла, который от столицы Коломбо находится всего в 148 километрах. Это комплекс I века до н.э. с пятью пещерами под скалой, расписанными узорами с религиозными изображениями, которые повторяют скальные контуры.

Фото: Zakon.kz

Здесь до сих пор работает монастырь. Это место многие ланкийцы считают центром гармонии и вдохновения. Впрочем, когда находишься на территории храма, тебя действительно окутывает спокойствие, а начавшийся неожиданно проливной тропический дождь еще больше усилил это ощущение. К слову, храм Дамбулла считается самым большим и хорошо сохранившимся на Шри-Ланке.

Башня Амбулувава

Фото: Zakon.kz

Еще одно архитектурное чудо Шри-Ланки – это башня Амбулувава, которая гордо возвышается над Гамполой. Сооружение не только постоянно притягивает туристов со всего света, но и, чтобы отдыхать и наслаждаться незабываемыми пейзажами и парками вокруг, которые открываются с высоты более трех тысяч метров над уровнем моря, сюда часто приходят и местные жители.

Амбулувава считается мультирелигиозным храмом. И здесь есть свои тонкости, но больше они касаются тех, кто все-таки решил подняться на самую высокую точку белой башни. На входе смотрители стараются предупреждать отдыхающих о сложностях, а именно – подъем запрещен тем, кто боится высоты, пожилым и детям. Для них на территории открыты различные музеи.

Сам же подъем делится на три этапа. Первая часть – винтовая лестница, которая находится внутри башни. На втором – поднимаясь по ступенькам, сразу можно попасть на небольшие балкончики. Уже дальше, на заключительном этапе, лестница частично обвивает само сооружение и сужается к основанию. Добраться до конца не у всех получается, но есть смельчаки, для которых высота – не помеха. Именно отсюда и открывается уникальный панорамный вид.

Девятиарочный мост и парк "Яла"

Фото: Zakon.kz

Двигаемся дальше и уже на следующее утро добираемся еще до одной популярной локации у туристов. Это девятиарочный мост, который построили из смеси камня и кирпича больше века назад и проложили железнодорожное полотно. Сейчас сюда приезжают в основном посмотреть на конструкцию и встретить пассажирские поезда, а до этого мост был важным транзитным маршрутом между городами Элла и Демодара. Отсюда же открывается прекрасный вид на бескрайние чайные плантации.

Фото: pixabay

Фото: pixabay

Но как же без экстрима на отдыхе? Он тоже есть на Шри-Ланке. Правда, чтобы все увидеть и запечатлеть самые яркие моменты, в национальный парк "Яла" нужно приехать за несколько часов до рассвета, поскольку это настоящий райский уголок для ценителей экотуризма. Сафари на джипах позволяет понаблюдать за слонами, варанами, оленями, кабанами, индийскими буйволами, павлинами и цаплями вживую. Счастливчики могут встретить даже медведей и леопардов. Из всего списка нам с Anex Tour Kazakhstan удалось увидеть лишь малую часть диких животных острова.

Фото: Zakon.kz

Старая крепость Галле и пляжный отдых

Фото: Zakon.kz

В завершении увлекательной поездки по острову Шри-Ланка мы добрались до города Галле, который еще в XVI веке основали португальцы. За годы старый форт особо не изменился, здесь все такие же тихие улочки, прогуливаясь по которым на мгновение ощущаешь себя героем старых романов о путешествиях и завоевателях.

Фото: pixabay

И все же многие туристы приезжают на остров Шри-Ланка в первую очередь из-за Индийского океана. Мы не остались в стороне и решили поговорить с местными и узнать, какие пляжи для отдыха они рекомендуют.

Здесь выяснилось, что лучше всего для купания подходит южная половина острова, зимой – скорее западная, а летом – восточная часть. Вода практически везде теплая, пляжи песчаные, но нужно учитывать волны, поскольку Шри-Ланка – это страна серферов. И не везде можно найти тихий пляж с небольшими волнами.

Фото: pixabay

В целом же воздух днем на острове прогревается до +28°С, примерно такая же и температура воды в океане.

Что турист обязан сделать на Шри-Ланке

1. Посетить чайные плантации в Канди. 2. Сфотографироваться со слонами в Пиннавеле. 3. Увидеть древние храмы и пещеры своими глазами. 4. Прокатиться на местном поезде. 5. Искупаться в Индийском океане.

Из этого спискам нам удалось побывать в большинстве локаций. Отмечу, что большинство экскурсий на острове Шри-Ланка туристам обходятся от 20 долларов и выше. Конечно, все будет зависеть от локации, направления и количества дней, а также пакета дополнительных услуг, которые в него могут войти.

Сколько денег брать с собой

Шри-Ланка всегда была довольно дешевой страной. И, несмотря на это, собираясь перед путешествием, мы долго рассчитывали свой бюджет. Каждый из нас взял с собой наличными примерно 300 долларов. Этих денег нам хватило на небольшие покупки в супермаркете, сувениры, кофе и перекусы во время экскурсий. Также можно расплачиваться картой, практически во всех крупных магазинах, отелях и ресторанах есть терминалы.

И в конце нашей поездки мы задумались: а что привезти домой из Шри-Ланки? Было сразу решено отказаться от различных пластиковых и деревянных презентов. Их решили заменить более практичными товарами, и вот три вещи, которые стоит обязательно привезти родным, и они точно придутся им по вкусу: Цейлонский чай, алкоголь, шри-ланкийские сладости с кунжутом, пальмовым медом, кокосовой стружкой и экзотическими приправами. И, конечно же, специи, которых здесь десятки, и даже сотни видов.

Если вы уже хотите посетить незабываемый и уникальный остров, то вам стоит поторопиться. Именно сейчас на Шри-Ланке начался сезон, и многие туристы стремятся как можно быстрее выбрать тур и отправиться на песчаные пляжи экзотического острова.

А с Anex Tour Kazakhstan это можно сделать максимально быстро, комфортно и безопасно. Так что пакуем чемоданы и отправляемся навстречу увлекательным приключениям!