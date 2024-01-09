Из каких стран чаще всего приезжают туристы в Казахстан

В Комитете индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК сегодня, 9 января 2024 года, назвали топ-5 стран, из которых больше всего туристов посетило Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Подборкой из топ-5 стран по количеству туристов, которые посетили нашу страну в период с января по сентябрь 2023 года, комитет поделился на официальном сайте.

За первые девять месяцев 2023 года больше всего путешественников посетило нашу страну из России. В период с января по сентябрь прошлого года Казахстан посетили 356 850 тыс. россиян. Второе место заняли туристы из Китая. От соседа на Востоке в нашу страну прибыли 75 131 человек. А на третьей ступени остановились туристы из Турции – 41 134. В пятерку также вошли путешественники из Индии (34 757) и США (28 160).

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

По данным Национального бюро статистики, в период с января по сентябрь 2023 года нашу страну посетили 834,9 тыс. иностранных туристов.

"Это на 225 тыс. человек больше, чем в 2022 году. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил на 37%. В 2022 году страну посетили 609,8 тыс. иностранцев", – следует из сообщения.

По статистическим данным, география иностранных туристов, путешествующих в нашу страну, с каждым годом увеличивается.

К примеру, в Казахстан, помимо ближайших соседей, стали приезжать еще и путешественники из стран дальнего зарубежья.

"Мы видим, что с каждым годом интерес иностранных туристов к Казахстану растет. Так, в 2022 году в страну прибыло более 900 тыс. иностранцев, а за девять месяцев прошлого года более 800 тыс. иностранных гостей", – сказал заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Он надеется, что в этом году этот показатель будет еще больше.

"Ведь в стране немало прекрасных мест, которые удивляют иностранцев, привлекают внимание своей красотой природы. Кроме того, министерство работает над тем, чтобы произвести незабываемое впечатление на каждого путешественника, посетившего нашу необъятную страну". Ержан Еркинбаев

3 января 2024 года стало известно, что в Казахстане отменили туристский взнос для иностранцев. Подробности по ссылке.