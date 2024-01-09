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Из каких стран чаще всего приезжают туристы в Казахстан

Из каких стран чаще всего приезжают туристы в Казахстан Фото: unsplash
В Комитете индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК сегодня, 9 января 2024 года, назвали топ-5 стран, из которых больше всего туристов посетило Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Подборкой из топ-5 стран по количеству туристов, которые посетили нашу страну в период с января по сентябрь 2023 года, комитет поделился на официальном сайте.

За первые девять месяцев 2023 года больше всего путешественников посетило нашу страну из России. В период с января по сентябрь прошлого года Казахстан посетили 356 850 тыс. россиян. Второе место заняли туристы из Китая. От соседа на Востоке в нашу страну прибыли 75 131 человек. А на третьей ступени остановились туристы из Турции – 41 134. В пятерку также вошли путешественники из Индии (34 757) и США (28 160).

Названы топ-5 стран, из которых в Казахстан приезжают туристы

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

По данным Национального бюро статистики, в период с января по сентябрь 2023 года нашу страну посетили 834,9 тыс. иностранных туристов.

"Это на 225 тыс. человек больше, чем в 2022 году. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил на 37%. В 2022 году страну посетили 609,8 тыс. иностранцев", – следует из сообщения.

По статистическим данным, география иностранных туристов, путешествующих в нашу страну, с каждым годом увеличивается.

К примеру, в Казахстан, помимо ближайших соседей, стали приезжать еще и путешественники из стран дальнего зарубежья.

"Мы видим, что с каждым годом интерес иностранных туристов к Казахстану растет. Так, в 2022 году в страну прибыло более 900 тыс. иностранцев, а за девять месяцев прошлого года более 800 тыс. иностранных гостей", – сказал заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Он надеется, что в этом году этот показатель будет еще больше.

"Ведь в стране немало прекрасных мест, которые удивляют иностранцев, привлекают внимание своей красотой природы. Кроме того, министерство работает над тем, чтобы произвести незабываемое впечатление на каждого путешественника, посетившего нашу необъятную страну".Ержан Еркинбаев

3 января 2024 года стало известно, что в Казахстане отменили туристский взнос для иностранцев. Подробности по ссылке.

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