Из каких стран чаще всего приезжают туристы в Алматы

Число иностранных туристов, посетивших Алматы в первом полугодии 2023 года, выросло на 72,6% по сравнению с 2022-м. Чаще всего в мегаполис приезжают россияне и китайцы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 21 ноября, за первое полугодие 2023 года город посетили 261,5 тыс. туристов, приехавших из-за рубежа. Это на 72,6% больше по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего в южном мегаполисе отдыхают граждане России, Китая, Индии и Турции.

"В целом общая динамика количества туристов показывает увеличение на 25,5%. Наибольшее количество прибывающих наблюдается из России – 39,2%, Китая – 9,2%, Индии – 7%, Турции – 6,6%, США – 3,4%, Южной Кореи – 3,2%, Узбекистана – 2,9%, Кыргызстана – 2,8%, Германии – 2,5%", – сообщили в городском Управлении туризма.

Ранее в Управлении туризма рассказали, что за первое полугодие 2023 года в Алматы отдохнули более 972,1 тыс. туристов из Казахстана и других стран. Количество внутренних туристов, посетивших Алматы, увеличилось на 14%.