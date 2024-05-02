Тест: Хорошо ли вы знаете символы городов Казахстана?
Фото: Zakon.kz
Почти все города мира имеют свой отличительный знак в виде герба или логотипа. Зачастую изображения на нем отражают историю, особенность расположения и уникальность места. На отличительном знаке того или иного города может быть несколько символов.
При этом, стоит учесть, что, помимо традиционных символов, есть и народные. Zakon.kz предлагает попутешествовать по городам Казахстана и выяснить, насколько хорошо вы их знаете.
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