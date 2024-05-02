Тест: Хорошо ли вы знаете символы городов Казахстана?

Фото: Zakon.kz

Почти все города мира имеют свой отличительный знак в виде герба или логотипа. Зачастую изображения на нем отражают историю, особенность расположения и уникальность места. На отличительном знаке того или иного города может быть несколько символов.

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