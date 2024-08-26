Тест: Хорошо ли вы знаете достопримечательности и памятники мира

Фото: freepik; коллаж: Zakon.kz

Каждая страна и город славится своими уникальными достопримечательностями, которые привлекают туристов со всего мира. Некоторые из них даже становятся символами культуры и истории. Но что же делает эти места такими популярными и почему миллионы людей жаждут увидеть их своими глазами?

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