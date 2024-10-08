Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира

Фото: freepik

Карта мира – это не просто изображение географических границ и природных ландшафтов. На ней отражены горные системы, бескрайние океаны, маленькие острова и огромные континенты. Каждый элемент карты рассказывает свою уникальную историю и открывает перед нами мир новых знаний и возможностей.

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