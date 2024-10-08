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Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира

Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 15:12 Фото: freepik
Карта мира – это не просто изображение географических границ и природных ландшафтов. На ней отражены горные системы, бескрайние океаны, маленькие острова и огромные континенты. Каждый элемент карты рассказывает свою уникальную историю и открывает перед нами мир новых знаний и возможностей.

Zakon.kz предлагает пройти тест, погрузиться в увлекательный мир картографии и определить, насколько хорошо вы знаете карту мира.


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