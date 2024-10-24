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Американец поймал огромную рыбу и установил рекорд

Рыбалка, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 04:04 Фото: pixabay
Райан Янг выловил из озера Стоктон в Миссури гигантского черного буффало весом 25,3 кг, сообщает Zakon.kz.

Мужчина рыбачил с яхты вместе с гидом и двумя знакомыми. В один момент его удочка почти полностью ушла под воду. Вытянуть рыбу в одиночку Янг не смог, ему помогли трое мужчин. Вчетвером рыболовы тащили буффало около получаса. Об этом пишет WOWT.

Рыболовство , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 04:04

Фото: X/fox12oregon

Рыбак использовал удочку для краппи и гольянов. В качестве наживки – мелких пресноводных рыб из семейства карповых.

Американец назвал рыбу "динозавром" из-за ее размеров. Длина рыбы составила 114 см. Он удивился, узнав, что его улов – самый большой по меньшей мере за последние 35 лет. Предыдущий рекорд был установлен в 1989 году. Тогда пойманная рыба весила 24 кг.

А другой американец покорил Эверест, не выходя из дома.

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