Американец отказался от рекорда в пользу жизни огромной рыбы

Американский рыбак Дэниел Браун из Пенсильвании поймал оливкового сомика весом 32,8 кг, но пожалел его и остался без рекорда штата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PhillyVoice, мужчина рыбачил с тестем, когда почувствовал, что ему на удочку попалось что-то крупное.

"Это был настоящий пинок под зад. Я, честно говоря, очень утомился. Бой продолжался минут пять, а может быть и дольше. Казалось, что он длился вечность", – рассказал Браун.

Американец, отмечает издание, взвесил сомика на собственных весах и понял, что побил рекорд штата. Однако, чтобы его достижение было зафиксировано официально, рыбу надо было измерить на сертифицированных весах комиссии по рыболовству Пенсильвании. Для этого ее пришлось бы везти на ближайший рынок, но он был слишком далеко, к тому же, уже надвигалась ночь.

"Это было бы тяжело и для нас, и для рыбы. Она могла бы и не выжить до понедельника", – объяснил Браун свое решение отпустить сомика.

По его словам, он все равно очень рад своему достижению, хотя оно и осталось неофициальным.

Рекорд по ловле оливковых сомиков в Пенсильвании принадлежит Майклу Уэрли. В 2023 году он поймал рыбу весом 29,9 кг.

Fishermen are catching potentially state record catfish in the Schuykill. Look at this king!



(via r/philly) pic.twitter.com/r7lwBzLqJu — Crossing Broad (@CrossingBroad) June 3, 2025

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