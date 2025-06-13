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Мир

Американец отказался от рекорда в пользу жизни огромной рыбы

рыбак пожалел рыбу и отказался от приза, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 01:53 Фото: pixabay
Американский рыбак Дэниел Браун из Пенсильвании поймал оливкового сомика весом 32,8 кг, но пожалел его и остался без рекорда штата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PhillyVoice, мужчина рыбачил с тестем, когда почувствовал, что ему на удочку попалось что-то крупное.

"Это был настоящий пинок под зад. Я, честно говоря, очень утомился. Бой продолжался минут пять, а может быть и дольше. Казалось, что он длился вечность", – рассказал Браун.

Американец, отмечает издание, взвесил сомика на собственных весах и понял, что побил рекорд штата. Однако, чтобы его достижение было зафиксировано официально, рыбу надо было измерить на сертифицированных весах комиссии по рыболовству Пенсильвании. Для этого ее пришлось бы везти на ближайший рынок, но он был слишком далеко, к тому же, уже надвигалась ночь.

"Это было бы тяжело и для нас, и для рыбы. Она могла бы и не выжить до понедельника", – объяснил Браун свое решение отпустить сомика.

По его словам, он все равно очень рад своему достижению, хотя оно и осталось неофициальным.

Рекорд по ловле оливковых сомиков в Пенсильвании принадлежит Майклу Уэрли. В 2023 году он поймал рыбу весом 29,9 кг.

Ранее сообщалось, где в Казахстане и почему запретят любительскую рыбалку с 13 августа 2025 года.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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