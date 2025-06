Американец отказался от рекорда в пользу жизни огромной рыбы

Как пишет PhillyVoice, мужчина рыбачил с тестем, когда почувствовал, что ему на удочку попалось что-то крупное.

Американец, отмечает издание, взвесил сомика на собственных весах и понял, что побил рекорд штата. Однако, чтобы его достижение было зафиксировано официально, рыбу надо было измерить на сертифицированных весах комиссии по рыболовству Пенсильвании. Для этого ее пришлось бы везти на ближайший рынок, но он был слишком далеко, к тому же, уже надвигалась ночь.

"Это было бы тяжело и для нас, и для рыбы. Она могла бы и не выжить до понедельника", – объяснил Браун свое решение отпустить сомика.

По его словам, он все равно очень рад своему достижению, хотя оно и осталось неофициальным.

Fishermen are catching potentially state record catfish in the Schuykill. Look at this king!



(via r/philly) pic.twitter.com/r7lwBzLqJu