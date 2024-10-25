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Собака, которую обнаружили на вершине Пирамиды Хеопса, теперь разгуливает там с друзьями

Собака, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 08:51 Фото: pixabay
Восхитившая пользователей Сети собака теперь разгуливает по вершине известного сооружения в компании других собак, сообщает Zakon.kz.

Собака прославилась тем, что забралась на вершину 135-метровой Пирамиды Хеопса. Спустившись оттуда самостоятельно, она решила привести на свою любимую площадку друзей. Так любимчик интернет-пользователей продолжает привлекать к себе внимание любопытных операторов и держать в напряжении зрителей.

Новое видео уже с тремя собаками появилось 23 октября в социальной сети Х.

Впервые бесстрашную собаку обнаружили 14 октября. И вскоре видео с ее прогулкой на вершине Пирамиды стало вирусным.

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