Собака, которую обнаружили на вершине Пирамиды Хеопса, теперь разгуливает там с друзьями

Собака прославилась тем, что забралась на вершину 135-метровой Пирамиды Хеопса. Спустившись оттуда самостоятельно, она решила привести на свою любимую площадку друзей. Так любимчик интернет-пользователей продолжает привлекать к себе внимание любопытных операторов и держать в напряжении зрителей.

Новое видео уже с тремя собаками появилось 23 октября в социальной сети Х.

The dog on the Great Pyramids brought back his friends! 😊 pic.twitter.com/LTxlDsp8D9