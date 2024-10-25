Собака, которую обнаружили на вершине Пирамиды Хеопса, теперь разгуливает там с друзьями
Фото: pixabay
Восхитившая пользователей Сети собака теперь разгуливает по вершине известного сооружения в компании других собак, сообщает Zakon.kz.
Собака прославилась тем, что забралась на вершину 135-метровой Пирамиды Хеопса. Спустившись оттуда самостоятельно, она решила привести на свою любимую площадку друзей. Так любимчик интернет-пользователей продолжает привлекать к себе внимание любопытных операторов и держать в напряжении зрителей.
Новое видео уже с тремя собаками появилось 23 октября в социальной сети Х.
The dog on the Great Pyramids brought back his friends! 😊 pic.twitter.com/LTxlDsp8D9— SyeClops (@SyeClops) October 23, 2024
Впервые бесстрашную собаку обнаружили 14 октября. И вскоре видео с ее прогулкой на вершине Пирамиды стало вирусным.
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