Породы собак, содержание которых сопряжено с риском

Собака – друг человека. Однако содержание некоторых пород собак может быть сопряжено с повышенным риском из-за их физических данных, характера, склонности к доминированию или охранному поведению, сообщает Zakon.kz.

Назовем основные категории таких пород:

1. Бойцовские породы (сильный укус, упорство в атаке)

Фото: wikimedia

Эти собаки были выведены для боев или охраны и при недостаточной социализации могут представлять угрозу:

Американский питбультерьер – сильный, бесстрашный, может не отпускать хватку.

– сильный, бесстрашный, может не отпускать хватку. Стаффордширский терьер – крепкий, энергичный, требует твердой руки.

– крепкий, энергичный, требует твердой руки. Бультерьер – упрямый, обладает мощными челюстями.

– упрямый, обладает мощными челюстями. Тоса-ину – японская бойцовая порода, требует опытного владельца.

– японская бойцовая порода, требует опытного владельца. Фила бразилейро – недоверчив к посторонним, плохо поддается контролю новичками.

2. Крупные и доминирующие охранные породы

Фото: wikimedia

Эти собаки обладают врожденной защитной реакцией и без контроля могут быть опасными:

Кавказская овчарка – независимая, может проявлять агрессию к незнакомцам.

– независимая, может проявлять агрессию к незнакомцам. Алабай (среднеазиатская овчарка) – сильный инстинкт защиты, требует жесткой социализации.

– сильный инстинкт защиты, требует жесткой социализации. Ротвейлер – мощный, недоверчивый к посторонним, может быть опасен без правильного воспитания.

– мощный, недоверчивый к посторонним, может быть опасен без правильного воспитания. Доберман – предан хозяину, но может агрессивно реагировать на угрозу.

– предан хозяину, но может агрессивно реагировать на угрозу. Канарский дог (преса канарио) – имеет мощный укус, охраняет территорию.

3. Гиперактивные и непредсказуемые собаки

Фото: wikimedia

Если их энергия не находит выхода, они могут становиться разрушительными или даже агрессивными:

Хаски – любит бегать, плохо переносит замкнутое пространство.

– любит бегать, плохо переносит замкнутое пространство. Маламут – сильный, своенравный, склонен к доминированию.

– сильный, своенравный, склонен к доминированию. Бордер-колли – гиперактивный, требует постоянной нагрузки.

– гиперактивный, требует постоянной нагрузки. Джек-рассел-терьер – любит шалить, может быть агрессивен к другим животным.

– любит шалить, может быть агрессивен к другим животным. Чихуахуа – славится вздорным характером, несмотря на крошечный размер, эта собачка известна своей ревностью и постоянной суетливостью.

Факторы риска при содержании "опасных" пород

Отсутствие дрессировки и социализации – собака без правил становится неконтролируемой. Неправильное воспитание – агрессия или страх могут закрепиться у собаки. Слабый хозяин – доминирующая собака быстро займет главенствующую позицию. Плохие условия содержания – цепь или замкнутое пространство делают собаку нервной. Генетика – у некоторых пород есть склонность к агрессии.

Любая собака может стать опасной, если ее неправильно воспитывать. Но если у вас нет опыта, лучше не заводить крупные, бойцовские или охранные породы без подготовки. Главное – социализация, терпение и правильный подход.

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