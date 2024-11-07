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В Риме осушили фонтан, куда принято бросать монетку: туристы разочарованы

Рим, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 04:24 Фото: pixabay
Римские туристы не довольны происходящим на площади Треви, сообщает Zakon.kz.

Возмущение у многочисленных туристов вызвано тем, что популярный у приезжих фонтан, в который принято бросать монетку, осушили на время ремонта. Взамен этому на площади установили маленький бассейн. Об этом пишет Mail Online.

Ничем не украшенная и отделанная фанерой прямоугольная коробка, вызвала неоднозначную реакцию. Туристы не сдерживаются в выражениях и откровенно называют бассейн "уродливым". Помимо этого псевдофонтан окрестили "забавным".

"Получается деньги можно собирать даже за аттракцион, который не работает?" – разочаровано отмечают гости города.

Согласно городской легенде, если бросить монетку в фонтан Треви – это гарантирует возвращение в Вечный город. Милая традиция ежегодно приносит бюджету Рима около 1,5 млн евро. В июне возле фонтана ставили платежный автомат. Однако такая инициатива не пришлась по душе принципиальным туристам.

Рим, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 04:24

Нынешнее состояние фонтана, фото: Х/wantedinrome

Теперь римские власти строят планы по ограничению потока туристов, посещающих эту достопримечательность. Планируется, например, перекрыть территорию вокруг фонтана, и сделать платный вход на площадь. Посетителям нужно будет забронировать билет онлайн, а затем заплатить за вход два евро. Кроме того, им отведут только полчаса, чтобы побыть у фонтана.

В другой части Италии туристам начали продавать банки с воздухом с озера Комо по стоимости 9,9 евро.

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