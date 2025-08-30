Турист залез в фонтан Треви и стал посмешищем в Сети

В Риме неизвестный турист решил искупаться в знаменитом фонтане Треви и стал звездой интернета, но не в лучшем смысле, передает Zakon.kz.

Его выходку сняли на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям.

Daily Mail сообщает, что ролик снял другой турист.

Пользователи Сети не оценили "перформанс" и дружно окрестили героя видео идиотом. О том, какое наказание его ждет, пока не сообщается.

На кадрах видно, как мужчина в синей футболке вылезает из воды 263-летнего фонтана. Почти сразу его задержала полиция.

