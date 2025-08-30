#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

Турист залез в фонтан Треви и стал посмешищем в Сети

Фонтан Треви в Риме, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 17:35 Фото: freepik
В Риме неизвестный турист решил искупаться в знаменитом фонтане Треви и стал звездой интернета, но не в лучшем смысле, передает Zakon.kz.

Его выходку сняли на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям.

Daily Mail сообщает, что ролик снял другой турист.

Пользователи Сети не оценили "перформанс" и дружно окрестили героя видео идиотом. О том, какое наказание его ждет, пока не сообщается.

На кадрах видно, как мужчина в синей футболке вылезает из воды 263-летнего фонтана. Почти сразу его задержала полиция.

Ранее мы сообщали, что турист в Египте вырезал надпись на краснокнижной черепахе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Есть погибшие: во Франции автомобиль въехал в толпу людей
Мир
18:16, Сегодня
Есть погибшие: во Франции автомобиль въехал в толпу людей
Запах скандала: итальянских спортсменок обвинили в краже духов
Мир
16:47, Сегодня
Запах скандала: итальянских спортсменок обвинили в краже духов
Убит экс-председатель Верховной Рады: Зеленский выразил соболезнования
Мир
16:12, Сегодня
Убит экс-председатель Верховной Рады: Зеленский выразил соболезнования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: