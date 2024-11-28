Известный модный дом проводит выставку в Саудовской Аравии
Фото: Instagram/dior
В Национальном музее страны проходит выставка Christian Dior: Designer of Dreams, сообщает Zakon.kz.
Она стартовала на днях и продлится до 5 апреля. Выставка станет частью пятого фестиваля Riyadh Season.
Фото: Instagram/dior
По данным пресс-службы модного дома, в экспозиции представлены работы дизайнеров бренда, начиная с основателя и заканчивая Марией Грацией Кьюри.
Фото: Instagram/dior
"Также можно увидеть редкие архивные видео и фотографии", – говорится в публикации.
Днями ранее другой известный бренд представил кроссовки, напечатанные на 3D-принтере.
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