Переговоры США и России в Саудовской Аравии: что известно к этому часу

Переговоры России и США, которые стартовали 24 марта 2025 года в Саудовской Аравии, продлились порядка 12 часов, сообщает Zakon.kz.

По данным российских СМИ, совместное заявление по итогам консультаций, посвященных вопросу урегулирования войны в Украине, будет обнародовано сегодня, 25 марта 2025 года.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин в интервью ТАСС заявил, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны.

"Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп", – отметил Карасин.

Также сообщалось, что вашингтонская администрация позитивно оценивает переговоры с представителями России и Украины в Саудовской Аравии и вскоре намерена выступить с заявлением в положительном ключе.

22 марта 2025 года сообщалось, что украинские власти согласны провести президентские выборы.