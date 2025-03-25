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Мир

Переговоры США и России в Саудовской Аравии: что известно к этому часу

флаги, переговоры, политика, , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 11:57 Фото: pixabay
Переговоры России и США, которые стартовали 24 марта 2025 года в Саудовской Аравии, продлились порядка 12 часов, сообщает Zakon.kz.

По данным российских СМИ, совместное заявление по итогам консультаций, посвященных вопросу урегулирования войны в Украине, будет обнародовано сегодня, 25 марта 2025 года.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин в интервью ТАСС заявил, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны.

"Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп", – отметил Карасин.

Также сообщалось, что вашингтонская администрация позитивно оценивает переговоры с представителями России и Украины в Саудовской Аравии и вскоре намерена выступить с заявлением в положительном ключе.

22 марта 2025 года сообщалось, что украинские власти согласны провести президентские выборы. 

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Андрей Дюсупов
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