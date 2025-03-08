По местам съемок фильма "Белый лотос" запускают тур
Фото: press.fourseasons
С 7 по 26 мая канадская сеть элитных отелей проведет эксклюзивный тур для фанатов полюбившегося сериала, сообщает Zakon.kz.
По информации на сайте компании, туристы посетят места, где проходили съемки сериала. Участники тура будут в дороге 20 дней. За это время они посетят Сингапур, Мальдивы, Таормину, Марракеш, Таиланд, Невис, Мехико и Мауи.
Там, где снимался третий сезон "Белого лотоса", гости смогут посетить омолаживающие процедуры или заняться дайвингом. Там, где создатели проекта работали над самыми первыми сериями, участникам тура предложат традиционный гавайский массаж и экскурсию по знакомым с сериала видам.
"Тур рассчитан на 48 человек. Минимальная цена 188 тыс. долларов. Для одиноких туристов предложение будет дороже", – говорится в сообщении.
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