В Румынии проходит второй тур президентских выборов

В Румынии в воскресенье, 18 мая, начался второй тур президентских выборов, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Adevărul, в стране открыты 18 979 избирательных участков, которые прекратят свою работу в 23:00 по времени Астаны.

Граждане Румынии, проживающие за пределами страны, голосуют на протяжении трех дней. Первый избирательный участок открылся в Новой Зеландии еще 15 мая.

Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион – 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан – 21%.

В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, но уже 6 декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.

В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.