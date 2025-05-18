#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
509.51
570.6
6.3
Мир

В Румынии проходит второй тур президентских выборов

выборы, голосование, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 12:51 Фото: freepik
В Румынии в воскресенье, 18 мая, начался второй тур президентских выборов, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Adevărul, в стране открыты 18 979 избирательных участков, которые прекратят свою работу в 23:00 по времени Астаны.

Граждане Румынии, проживающие за пределами страны, голосуют на протяжении трех дней. Первый избирательный участок открылся в Новой Зеландии еще 15 мая.

Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион – 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан – 21%.

В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, но уже 6 декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.

В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Взрыв автомобиля возле клиники в США признали терактом
Мир
11:40, Сегодня
Взрыв автомобиля возле клиники в США признали терактом
В Польше стартовали президентские выборы: на главный пост претендуют 13 кандидатов
Мир
10:18, Сегодня
В Польше стартовали президентские выборы: на главный пост претендуют 13 кандидатов
Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке
Мир
09:36, Сегодня
Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: