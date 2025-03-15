Семью диких кабанов сняли на видео в Алматинской области

В Алматинской области биологи сумели заснять на видео семью диких кабанов. Уникальными кадрами поделился Национальный парк "Кольсайские озера", сообщает Zakon.kz.

Специалисты поясняют, что мониторинг дикой природы и установка видеоловушек широко используются в экологических исследованиях. Это помогает изучать поведение животных и места их обитания.

В этот раз в кадр попала целая семья кабанов, за которыми наблюдали биологи Серик Арыстанов и Бейсенбек Тотыханов. Семь животных, следуя друг за другом, гуляли в горной местности. Вероятно, в поисках пищи.

Ранее в фотоловушку в Восточном Казахстане попал снежный барс.