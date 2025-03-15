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Туризм

Семью диких кабанов сняли на видео в Алматинской области

Семью диких кабанов сняли на видео в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 14:55 Фото: Национальный парк Кольсайские озера
В Алматинской области биологи сумели заснять на видео семью диких кабанов. Уникальными кадрами поделился Национальный парк "Кольсайские озера", сообщает Zakon.kz.

Специалисты поясняют, что мониторинг дикой природы и установка видеоловушек широко используются в экологических исследованиях. Это помогает изучать поведение животных и места их обитания.

В этот раз в кадр попала целая семья кабанов, за которыми наблюдали биологи Серик Арыстанов и Бейсенбек Тотыханов. Семь животных, следуя друг за другом, гуляли в горной местности. Вероятно, в поисках пищи.

Ранее в фотоловушку в Восточном Казахстане попал снежный барс.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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