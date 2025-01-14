Снежный барс попал в фотоловушку в Восточном Казахстане

Днем и ночью в Алтайском лесничестве прогуливался снежный барс, которого успела запечатлеть фотоловушка, сообщает Zakon.kz.

Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК в соцсетях поделился кадрами, как снежный барс попал на фотоловушку в Катон-Карагайском национальном парке.

"В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке были проверены результаты работы фотоловушек, установленных для мониторинга редких животных, занесенных в Красную книгу Казахстана, и их ареалов обитания. В Алтайском лесничестве Алтайского филиала фотоловушка зафиксировала уникальное событие – на видео попал снежный барс, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в список редчайших видов", – отметили в ведомстве.

Ученые добавили, что этот факт является важным доказательством эффективности мер по охране природы, и призвали вместе сохранить снежного барса в Казахстане.

Ранее любопытный медведь на востоке РК отказался от "съемок", сломав фотоловушку.