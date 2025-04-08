В барном районе Японии придумали браслеты под настроение гостей

В Ногэ, районе японского города Йокогама, ввели разноцветные браслеты под настроение посетителей, сообщает Zakon.kz.

С помощью новых браслетов посетители баров могут показать свое настроение, рассказал новостной сайт Sora News24. Браслет под названием Tonight’s Wristband ("Браслет на вечер") был создан американской эмигранткой, любящей сакэ и живущей в Йокогаме.

Фото: Instagram/SeeYouInNoge

Каждая полоска написана на английском и японском языках и сообщает, в каком настроении находится его владелец. Всего их шесть.

Две надписи на зеленых полосах гласят "Просто хочу весело поболтать о чем угодно сегодня!" и "Не желаете выпить со мной?" Желтые браслеты подходят для тех, кто недавно приехал в город. Они дают понять сотрудникам или постоянным посетителям, что человек ищет рекомендации о том, что посмотреть и где выпить в Иокогаме.

Красные браслеты служат как невербальные таблички "не беспокоить". На них говорится: "Просто провожу тихий вечер" и "Просто наслаждаюсь напитком", а также содержится вежливая просьба не тревожить человека в этот вечер.

Ожидается, что браслеты появятся в продаже этим летом по цене 500 иен за комплект. Это около 3,50 доллара.

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