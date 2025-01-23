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Мир

В Японии одинокую рыбу спасают от стресса креативным способом

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 08:52 Фото: pixabay
Японский аквариум поднимает настроение одинокой солнечной рыбе нестандартным образом, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Guardian, муниципальный аквариум в Симонсёки закрыли на реконструкцию год назад, поэтому его обитатели на долгий срок остались без публики. Недавно сотрудники заметили, что одна из питомцев, а именно рыба-луна, совсем загрустила без посетителей.

Рыба весом 28 кг перестала есть медуз и вела себя странно. Тогда сотрудники придумали план: они приклеили на стекло аквариума лица людей и одежду, чтобы рыбе было не так одиноко.

"Это сработало. Вскоре к рыбе вернулся аппетит и она пошла на поправку", – говорится в публикации.

А восьмилетняя кошка сделала три перелета за сутки, находясь в багажном отсеке самолета.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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