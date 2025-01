В Японии одинокую рыбу спасают от стресса креативным способом

Как передает The Guardian, муниципальный аквариум в Симонсёки закрыли на реконструкцию год назад, поэтому его обитатели на долгий срок остались без публики. Недавно сотрудники заметили, что одна из питомцев, а именно рыба-луна, совсем загрустила без посетителей.

Рыба весом 28 кг перестала есть медуз и вела себя странно. Тогда сотрудники придумали план: они приклеили на стекло аквариума лица людей и одежду, чтобы рыбе было не так одиноко.

[WATCH] A local aquarium in Japan has come up with a unique solution to improve the deteriorated health of its beloved sunfish affected by the lack of visitors. pic.twitter.com/VzTL1XoArB