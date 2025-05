Жители Испании выступили против туризма

Как пишет Daily Mail, на островах Тенерифе, Лансароте и Фуэртевентуре местные жители скандируют лозунги "Канары не продаются" и "У Канар есть предел". Они обвиняют туристическую отрасль в том, что растут цены на жилье, не хватает арендных квартир, загрязняется природа, а инфраструктура не справляется с потоком людей.

Thousands marched in the Canary Islands to demand action against mass tourism, as Spain forecasts another record year for visitors. pic.twitter.com/5lU5usqTDJ