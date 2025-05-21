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Туризм

Жители Испании выступили против туризма

В Испании протестуют против нашествия туристов, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 06:40 Фото: pixabay
На днях тысячи испанцев вышли на улицы Канарских островов, Барселоны, Валенсии и Мадрида с акциями протеста против туризма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, на островах Тенерифе, Лансароте и Фуэртевентуре местные жители скандируют лозунги "Канары не продаются" и "У Канар есть предел". Они обвиняют туристическую отрасль в том, что растут цены на жилье, не хватает арендных квартир, загрязняется природа, а инфраструктура не справляется с потоком людей.

Протестующие утверждают, что власти игнорируют их требования, хотя они уже выходили на улицы в прошлом году. Испанцы хотят от руководства страны реальных действий, а не разговоров. Отмечается, что жители Великобритании уже стали меньше бронировать туры на Канарские острова, вызвав беспокойство среди туроператоров. Местные власти заявили, что готовы обсуждать, как достичь баланса между интересами жителей и туристической отрасли.

По официальным данным, в прошлом году за 10 месяцев Канарские острова посетили почти 10 млн туристов при населении в 2,2 млн человек. Эксперты считают, что протесты могут охватить и другие европейские страны.

20 мая испанцы остались без интернета и мобильной связи.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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