Испанцы остались без интернета и мобильной связи

На территории Королевства Испания 20 мая 2025 года зафиксированы масштабные перебои в предоставлении услуг мобильной связи и доступа к сети Интернет, передает Zakon.kz.

С указанной проблемой столкнулись пользователи в различных автономных сообществах Испании, включая крупнейшие города Мадрид, Барселону, Валенсию, Севилью и Бильбао. Наряду с приостановлением функционирования телекоммуникационных сервисов, в отдельных районах также наблюдались кратковременные отключения электроснабжения.

Как пишет радиостанция LBC, факт технического сбоя подтвердили основные операторы связи страны Movistar, Orange и Vodafone.

Предварительной причиной инцидента стало некорректное обновление сетевого программного обеспечения, произведенное компанией Telefónica, выполняющей функции основного оператора мобильной инфраструктуры Испании.

Ранее мы сообщали, что в Испании произошли масштабные отключения электричества и связи.