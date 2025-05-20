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События

Испанцы остались без интернета и мобильной связи

творение Гауди в Барселоне, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 16:23 Фото: freepik
На территории Королевства Испания 20 мая 2025 года зафиксированы масштабные перебои в предоставлении услуг мобильной связи и доступа к сети Интернет, передает Zakon.kz.

С указанной проблемой столкнулись пользователи в различных автономных сообществах Испании, включая крупнейшие города Мадрид, Барселону, Валенсию, Севилью и Бильбао. Наряду с приостановлением функционирования телекоммуникационных сервисов, в отдельных районах также наблюдались кратковременные отключения электроснабжения.

Как пишет радиостанция LBC, факт технического сбоя подтвердили основные операторы связи страны Movistar, Orange и Vodafone.

Предварительной причиной инцидента стало некорректное обновление сетевого программного обеспечения, произведенное компанией Telefónica, выполняющей функции основного оператора мобильной инфраструктуры Испании.

Ранее мы сообщали, что в Испании произошли масштабные отключения электричества и связи.

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Асель Аукешева
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