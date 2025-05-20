Испанцы остались без интернета и мобильной связи
Фото: freepik
На территории Королевства Испания 20 мая 2025 года зафиксированы масштабные перебои в предоставлении услуг мобильной связи и доступа к сети Интернет, передает Zakon.kz.
С указанной проблемой столкнулись пользователи в различных автономных сообществах Испании, включая крупнейшие города Мадрид, Барселону, Валенсию, Севилью и Бильбао. Наряду с приостановлением функционирования телекоммуникационных сервисов, в отдельных районах также наблюдались кратковременные отключения электроснабжения.
Как пишет радиостанция LBC, факт технического сбоя подтвердили основные операторы связи страны Movistar, Orange и Vodafone.
Предварительной причиной инцидента стало некорректное обновление сетевого программного обеспечения, произведенное компанией Telefónica, выполняющей функции основного оператора мобильной инфраструктуры Испании.
Ранее мы сообщали, что в Испании произошли масштабные отключения электричества и связи.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript