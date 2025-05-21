Какие документы приняты по итогам саммита Организации тюркских государств

В Акорде 21 мая 2025 года рассказали, какие документы приняли главы государств по итогам саммита Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Zakon.kz.

Это:

1. Будапештская декларация Организации тюркских государств.

2. Заявление Совета глав государств по Афганистану.

3. Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия.

4. Решение о продлении срока полномочий Генерального секретаря Организации тюркских государств.

Неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) состоялся сегодня, 21 мая, в Будапеште. Выступая на нем, президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание участников на важность соблюдения соглашений, достигнутых государствами ОТГ.

В рамках заседания также выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.