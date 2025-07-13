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Туризм

Конаев этим летом: 860 тыс. туристов, красивые пляжи и масштабное обновление побережья

пляж Конаева, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 18:19 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Аким города Асхат Бердиханов рассказал о том, что Конаев этим летом уверенно закрепил за собой статус одного из самых популярных направлений для отдыха. С начала купального сезона город уже принял более 860 тыс. туристов, а до конца лета эта цифра может превысить 1,5 млн человек.

Наибольший поток наблюдается на пляже №5, благоустроенном за счет бюджета и инвестора. В будни здесь отдыхают до 2000 человек в день, в выходные – до 6 тыс. Для поддержания порядка установлено 127 урн, работают 28 туалетов, задействовано 20 разнорабочих. Только мусора здесь вывозится до 2,5 тонны в выходные дни.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

С начала сезона в тестовом режиме запущены пляжи №6 и №7. На этих участках:

  • установлены 45 урн и 10 контейнеров,
  • ежедневно работают 30 уборщиков,
  • обеспечивают безопасность 10 спасателей и один медик,
  • задействована спецтехника: КамАЗ и трактор,
  • обслуживанием занимаются 40 арендаторов.

Общий объем вывоза мусора с этих пляжей – до трех тонн в выходные дни.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

По данным акимата, на трех действующих пляжах – №5, 6 и 7 – в общей сложности установлено 75 туалетных кабинок, что позволяет обеспечивать базовые санитарные условия при высокой посещаемости.

Впереди – второй этап: приведение к единому стандарту всех восьми городских пляжей. Общая протяженность обновляемой береговой линии составит 6,1 км – от микрорайона Рауан до 18 микрорайона. После завершения сезона стартуют строительные работы на пляжах №6 и №7, а пляж №8 будет реализован за счет частных инвестиций.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Также в городе насчитывается 140 туристических зон вне коммунального баланса. Для их систематизации и модернизации разрабатывается единый дизайн-код. Совместно с предпринимателями планируется внедрить единые стандарты сервиса, благоустройства и визуального оформления.

До 2028 года в Конаеве планируется реализовать 11 инвестиционных проектов на сумму 306,4 млрд тенге. В числе объектов – гостиницы, бассейны, гольф-клуб и торгово-развлекательные центры.

Конаев уже этим летом демонстрирует, каким может быть комфортный и современный отдых на казахстанском побережье.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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