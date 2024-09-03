В каком состоянии новый пляж в Конаеве и какие объекты построят к следующему сезону

Для алматинцев Капчагайское водохранилище – это самое популярное место для отдыха. В этом купальном сезоне 11 пляжей города Конаева посетили 1,5 млн человек, что на 200 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. О том, какие впечатления оставил у туристов новый пляж, в материале Zakon.kz.

Городской пляж в Конаеве или, как его еще называют местные – зона отдыха №5, был открыт в июне 2024 года. То есть перед самым началом купального сезона. Сам пляж отличается тем, что все постройки на его территории выполнены в единой архитектурной концепции. На проект выделили 874 млн тенге.

Фото: Zakon.kz

Пляж был отдан в доверительное управление ТОО. В обязанности компании входит обеспечение работы охраны, спасателей и медработников, а также уборка территории и вывоз бытовых отходов.

Фото: Zakon.kz

Общая площадь пляжа №5 составляет почти 3 га. Здесь установлены футбольные, волейбольные, воркаут и детские игровые площадки, а также столы для настольного тенниса.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кроме всех этих объектов на территории есть детский бассейн. Многие отдыхающие приезжали сюда только ради него. Однако, в последние две недели лета воды в нем не было.

"Подрядчик не доделал свою работу. По гарантийному сроку, ему было дано поручение исправить недочеты. Строительные работы велись около двух недель. Бассейн готов к использованию", - сообщили в акимате города.

Фото: Zakon.kz

Для спасателей на песчаном берегу предусмотрены два поста. В акимате города Конаева рассказали, что ежедневно на пляже дежурят три спасателя. Однако все время, пока журналисты Zakon.kz находились на этой зоне отдыха, спасательные вышки были пусты.

Фото: Zakon.kz

Вход пешком на городской пляж бесплатный. Если вы хотите припарковать свой автомобиль на стоянке внутри зоны отдыха, то проезд вам будет стоить 1 тыс. тенге с машины. Если вы за рулем микроавтобуса, то парковка обойдется уже в 1,5 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Помимо парковки заплатить придется еще за аренду шезлонгов – в среднем от 2,5 до 3 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

На территории пляжа также расположен модульный пункт полиции. За правопорядком следят участковые инспекторы. Сам пляж работает с 9:00 до 21:00. Уже после охрана просит отдыхающих покинуть зону, поскольку купание в темное время суток запрещено.

Фото: Zakon.kz

Организовали на территории пляжа и зону быстрого питания. Цены особо не отличаются от других заведений в округе. Средний чек на одного – около 2 тыс. тенге. Однако многие отдыхающие предпочитают брать еду с собой или покупать продукты в небольших магазинчиках по дороге к водохранилищу.

Фото: Zakon.kz

По всему периметру новой зоны отдыха высажены саженцы деревьев. В будущем они станут защищать отдыхающих от ветра. Правда, их вид смущает не только отдыхающих, но журналистов. А все потому, что их просто не поливают, и к следующему году они вряд ли вырастут.

Фото: Zakon.kz

По мнению многих туристов, самый большой минус пляжа – это крупный песок. Ближе к воде он сменяется на острые камни. Поэтому во избежание травм заходить в воду и вообще передвигаться по пляжу стоит в обуви.

Фото: Zakon.kz

Еще один недостаток – это расположение туалетов. Он находятся практически у самого входа на зону отдыха. Кроме этого, отдыхающие жалуются на то, что обычно работают всего две кабинки. Из-за этого в выходные дни, когда на пляже многолюдно, образуются длинные очереди. Такая же проблема и с кабинками для переодевания, их всего три.

Фото: Zakon.kz

Однако, несмотря на все эти неудобства, многие отдыхающие все-таки новым пляжем довольны.

"Хороший пляж, по крайней мере стало лучше, чем было. Нравится, что территория огорожена. Есть много спортивных объектов. Особенно тут удобно отдыхать с детьми. Есть, где перекусить. Надеюсь, со временем будут исправлены все недочеты ", – высказал свое мнение алматинец Мурат Бейльдиев.

Фото: Zakon.kz

Многие отдыхающие отмечают, что приезжают сюда из-за порядка и чистоты на пляже.

Фото: Zakon.kz

На данный момент отдел строительства акимата города Конаева реализует девять проектов, связанных с туризмом. Восемь пляжей были отданы под управление частным предпринимателям. Они займутся их благоустройством.

Так, к примеру, пляж №8 планируется превратить в парк аттракционов за счет частных инвесторов. Работы по строительству уже начались. Там будут строиться казино, аттракционы и бизнес-объекты. Всего в ближайшие пять лет в Конаеве планируют реализовать 26 инвестиционных проектов общей стоимостью 470 млрд тенге. Это позволит открыть 5 тыс. рабочих мест.