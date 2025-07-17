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Туризм

В одном из популярных турнаправлений активизировалась оспа обезьян

Эпидемия, город, люди, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 06:59 Фото: pixabay
Некоторые страны Европы, к примеру, правительство Великобритании, выпустили предупреждение о рискованных поездках в Мозамбик после подтверждения вспышки вируса mpox, также известного как оспа обезьян, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, заболевание, ранее зарегистрированное в других африканских странах, теперь распространилось в провинции Ньяса, где официально зафиксировано уже пять случаев заражения.

Губернатор провинции Элина Массенгеле сообщила, что число заболевших растет, а многие потенциальные случаи все еще проходят тестирование. По ее словам, mpox – это высокозаразное заболевание, требующее повышенной осторожности как от местных жителей, так и от туристов.

Минздрав Мозамбика подтвердил, что вспышка локализована в районе Лаго, на границе с Танзанией. Все инфицированные находятся в стабильном состоянии и изолированы дома, но именно слабая система здравоохранения вызывает беспокойство международного сообщества.

Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) заявило, что больничное оборудование в северных провинциях страны недостаточно развито, и в случае серьезного ухудшения состояния пациента может понадобиться медицинская эвакуация в ЮАР или даже обратно в Великобританию.

На фоне вспышки mpox власти настаивают, чтобы все путешественники привились от ряда заболеваний не менее чем за 8 недель до отъезда. В список входят:

  • малярия,
  • лихорадка денге,
  • шистосомоз,
  • mpox.

Также рекомендуется оформить расширенную медицинскую страховку, которая должна покрывать эвакуацию, госпитализацию и лечение в случае заражения.

Ранее мы писали о том, что более четверти населения Евросоюза не могут позволить себе неделю отпуска вне дома.

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Аксинья Титова
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