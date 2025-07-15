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Туризм

Более четверти населения Евросоюза не могут позволить себе неделю отпуска вне дома

Путешествие, природа, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 07:30 Фото: pexels
Недельный отпуск вне дома в 2024 году не могли себе позволить 27% населения Евросоюза в возрасте старше 16 лет, выше всего показатель в Румынии, Греции и Болгарии, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Евростат.

"В 2024 году 27% населения ЕС в возрасте 16 лет и старше не могли позволить себе одну неделю ежегодного отпуска вне дома... Самая высокая доля людей, которые не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск, была зафиксирована в Румынии (58,6%), Греции (46%) и Болгарии (41,4%)", – говорится в исследовании.

Прошлогоднее значение для ЕС при этом на 1,5 процентного пункта ниже по сравнению с 2023 годом и заметно меньше уровня десятилетней давности (на 10,6 пункта ниже, чем в 2014 году).

Самое низкое значение зафиксировано в Люксембурге (8,9%), Швеции (11,6%) и Нидерландах (13%), за пределами ЕС – в Норвегии – показатель составил лишь 9,3%, отмечает Евростат.

В Испании доля тех, кто не может себе позволить недельный отпуск вне дома, составила 33,4% в прошлом году, в Италии – 31,4%, в Польше – 25,5%, во Франции - 22%, в Германии – 20,8%, в Австрии – 18,9%, сообщает агентство.

Ранее аким города Асхат Бердиханов рассказал о том, что Конаев этим летом уверенно закрепил за собой статус одного из самых популярных направлений для отдыха. С начала купального сезона город уже принял более 860 тыс. туристов, а до конца лета эта цифра может превысить 1,5 млн человек.

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Аксинья Титова
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