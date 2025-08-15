Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении количества авиарейсов

В рамках Конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации в формате Центральная Азия – Китай (С5+1) 15 августа состоялись переговоры между авиационными властями Казахстана и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Согласно достигнутым договоренностям, назначенным перевозчикам двух стран разрешено выполнять до 42 рейсов в неделю по каждому из маршрутов Алматы – Ташкент и Астана – Ташкент. По другим маршрутам разрешено выполнение до 14 рейсов в неделю.

Также стороны договорились увеличить количество назначенных пунктов для выполнения регулярных рейсов между странами.

Отмечается, что сотрудничество в области гражданской авиации между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан развивается. Так, с 3 июля 2025 года узбекистанская авиакомпания My Freighter (Centrum Air) начала выполнение полетов по маршруту Актау – Нукус с частотой два рейса в неделю. Авиакомпания Fly Arystan в свою очередь с 15 июля 2025 года открыла авиасообщение по маршруту Атырау – Ташкент с частотой три рейса в неделю.

11 апреля 2025 года в Министерстве транспорта предоставили информацию касательно новых международных авиамаршрутов.