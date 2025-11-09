#Народный юрист
События

Казахстан достиг 95,7% соответствия стандартам ИКАО в области авиационной безопасности

самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 13:42 Фото: Zakon.kz
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально опубликовала результаты комплексного аудита авиационной безопасности (USAP-CMA), проведенного в Казахстане с 30 августа по 15 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По итогам проверки уровень соответствия международным стандартам ИКАО в Казахстане составил 95,7%. Данный результат значительно превышает мировой показатель (72,01%) и среднеевропейский уровень (87,92%).

Показатель Казахстана является одним из самых высоких не только среди стран СНГ, но и в Евро-Азиатском регионе ИКАО (EUR/NAT). Для сравнения:

  • Азербайджан – 74,66%
  • Узбекистан – 85,47%
  • Кыргызстан – 85,76%
  • Грузия – 89,75%
  • Беларусь – 91,85%
  • Россия – 94,14%

В соседних регионах аналогичные результаты демонстрируют такие государства, как ОАЭ – 98,4%, Катар – 96,72%, Саудовская Аравия – 94,41%.

Предыдущий показатель Казахстана по авиационной безопасности составлял 83%.

"Нынешний показатель является отражением высокого уровня безопасности по таким критическим элементам авиационной отрасли, как основное законодательство в области авиационной безопасности, программы и правила авиационной безопасности, уполномоченный орган в области авиационной безопасности и его обязанности, квалификация и обучение персонала, предоставление технических рекомендаций, процедур и критически важной для безопасности информации, обязательства по сертификации и утверждению, обязательства по контролю качества и решению проблем в области авиационной безопасности", – говорится в сообщении Комитета гражданской авиации (КГА) РК.

Как заявили в КГА, соответствие данных параметров показывает высокий уровень безопасности казахстанских аэропортов, что способствует росту доверия со стороны авиакомпаний, а также получению первой категории полетов для открытия прямых рейсов в США.

"Высокая оценка ИКАО стала результатом комплексных реформ, реализуемых в авиационной отрасли, начиная с 2019 года, включая развитие Авиационной администрации Казахстана, повышение квалификации специалистов и внедрение риск-ориентированных механизмов контроля. Это также свидетельство интегрированности нашей страны в глобальную систему авиационной безопасности. Итоги аудита – важное подтверждение приверженности Казахстана международным стандартам, направленным на обеспечение безопасного и удобного авиасообщения для пассажиров и авиационной индустрии", – сообщили в КГА.

Ранее в Казахстане изменились правила формирования тарифов на услуги аэропортов.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
