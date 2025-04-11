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Туризм

Информация для граждан, любящих путешествия: куда можно улететь из Казахстана

Информация для граждан, любящих путешествия: куда можно улететь из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 19:54 Фото: unsplash
В Министерстве транспорта Казахстана сегодня, 11 апреля 2025 года, предоставили информацию касательно новых международных авиамаршрутов, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, международное воздушное сообщение из Казахстана установлено с 28 странами по 121 авиамаршруту с частотой 660 рейсов в неделю.

Так, авиакомпания Scat в текущем году планирует открыть следующие новые авиамаршруты из аэропорта Шымкента:

с 27 мая:

  • Шымкент – Будапешт (Венгрия), 2 рейса в неделю;
  • Шымкент – Мюнхен (Германия), 3 рейса;

с 28 мая:

  • Шымкент – Сиань (Китай), 2 рейса;

с 29 мая:

  • Шымкент – Каир (Египет), 2 рейса;
  • Шымкент – Шанхай (Китай), 2 рейса;
  • Шымкент – Сеул (Корея), 2 рейса;

с 30 мая:

  • Шымкент – Урумчи (Китай), 2 рейса.

Авиакомпания Air Astana также планирует запустить ряд новых международных авиамаршрутов:

Открыто с 30 марта:

  • Алматы – Гуанчжоу (Китай), 3 рейса;
  • Алматы – Нячанг (Вьетнам), 2 рейса;

Открыто с 31 марта:

  • Астана – Нячанг (Вьетнам), 2 рейса;

Планируется:

  • с 20 апреля Алматы – Мумбай (Индия), 3 рейса;
  • с 14 мая Астана – Дананг (Вьетнам), 2 рейса;
  • с 27 мая Атырау – Тбилиси (Грузия), 3 рейса;
  • с 28 мая Алматы – Ош (Кыргызстан), 4 рейса;
  • с 31 мая Атырау – Баку (Азербайджан), 3 рейса;
  • с 1 июня Алматы – Франкфурт (Германия), 3 рейса;
  • с 4 июня Алматы – Дананг (Вьетнам), 2 рейса.

Авиакомпания Qazaq Air с 1 мая открывает новый международный авиамаршрут Астана – Туркестан – Самарканд с частотой 2 рейса в неделю.

Авиакомпания FlyArystan в текущем году планирует открыть следующие новые авиамаршруты:

с 18 мая:

  • Алматы – Инин (Кульджа), 2 рейса;

с 4 июня:

  • Караганда – Стамбул (Турция), 2 рейса.

Также ряд иностранных авиакомпаний запускают новые авиамаршруты в Казахстан.

Eastar Jet (Корея):

  • с 7 апреля открыт авиамаршрут Сеул – Алматы, 2 рейса;
  • с весенне-летнего сезона текущего года Пусан – Алматы, 2 рейса;

TWay (Корея):

  • с весенне-летнего сезона текущего года Сеул – Астана, 2 рейса;

Spice Jet:

  • с весенне-летнего сезона текущего года Дели – Алматы, 4 рейса;

Air Cairo (Египет):

  • с 3 апреля открыт авиамаршрут Шарм-эль-Шейх – Костанай, 1 рейс;
  • с 13 апреля Хургада – Алматы, 2 рейса;

Thai Air Asia X (Таиланд):

  • с осенне-летнего сезона 2025-2026 годов из Бангкока и Пхукета в Алматы.

Работу по открытию новых международных авиамаршрутов проводит Комитет гражданской авиации (КГА) МТ РК.

"Открытие новых авиамаршрутов будет способствовать увеличению выбора для пассажиров, усилению конкуренции на рынке воздушных перевозок, что в свою очередь может положительно повлиять на стоимость перевозок и повышение уровня предоставляемых услуг".Пресс-служба МТ РК

10 апреля 2025 года стало известно, что казахстанцы, планирующие поездку в Россию, должны будут уведомить об этом за 72 часа. Почему, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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