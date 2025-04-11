Информация для граждан, любящих путешествия: куда можно улететь из Казахстана
В настоящее время, как уточнили в ведомстве, международное воздушное сообщение из Казахстана установлено с 28 странами по 121 авиамаршруту с частотой 660 рейсов в неделю.
Так, авиакомпания Scat в текущем году планирует открыть следующие новые авиамаршруты из аэропорта Шымкента:
с 27 мая:
- Шымкент – Будапешт (Венгрия), 2 рейса в неделю;
- Шымкент – Мюнхен (Германия), 3 рейса;
с 28 мая:
- Шымкент – Сиань (Китай), 2 рейса;
с 29 мая:
- Шымкент – Каир (Египет), 2 рейса;
- Шымкент – Шанхай (Китай), 2 рейса;
- Шымкент – Сеул (Корея), 2 рейса;
с 30 мая:
- Шымкент – Урумчи (Китай), 2 рейса.
Авиакомпания Air Astana также планирует запустить ряд новых международных авиамаршрутов:
Открыто с 30 марта:
- Алматы – Гуанчжоу (Китай), 3 рейса;
- Алматы – Нячанг (Вьетнам), 2 рейса;
Открыто с 31 марта:
- Астана – Нячанг (Вьетнам), 2 рейса;
Планируется:
- с 20 апреля Алматы – Мумбай (Индия), 3 рейса;
- с 14 мая Астана – Дананг (Вьетнам), 2 рейса;
- с 27 мая Атырау – Тбилиси (Грузия), 3 рейса;
- с 28 мая Алматы – Ош (Кыргызстан), 4 рейса;
- с 31 мая Атырау – Баку (Азербайджан), 3 рейса;
- с 1 июня Алматы – Франкфурт (Германия), 3 рейса;
- с 4 июня Алматы – Дананг (Вьетнам), 2 рейса.
Авиакомпания Qazaq Air с 1 мая открывает новый международный авиамаршрут Астана – Туркестан – Самарканд с частотой 2 рейса в неделю.
Авиакомпания FlyArystan в текущем году планирует открыть следующие новые авиамаршруты:
с 18 мая:
- Алматы – Инин (Кульджа), 2 рейса;
с 4 июня:
- Караганда – Стамбул (Турция), 2 рейса.
Также ряд иностранных авиакомпаний запускают новые авиамаршруты в Казахстан.
Eastar Jet (Корея):
- с 7 апреля открыт авиамаршрут Сеул – Алматы, 2 рейса;
- с весенне-летнего сезона текущего года Пусан – Алматы, 2 рейса;
TWay (Корея):
- с весенне-летнего сезона текущего года Сеул – Астана, 2 рейса;
Spice Jet:
- с весенне-летнего сезона текущего года Дели – Алматы, 4 рейса;
Air Cairo (Египет):
- с 3 апреля открыт авиамаршрут Шарм-эль-Шейх – Костанай, 1 рейс;
- с 13 апреля Хургада – Алматы, 2 рейса;
Thai Air Asia X (Таиланд):
- с осенне-летнего сезона 2025-2026 годов из Бангкока и Пхукета в Алматы.
Работу по открытию новых международных авиамаршрутов проводит Комитет гражданской авиации (КГА) МТ РК.
"Открытие новых авиамаршрутов будет способствовать увеличению выбора для пассажиров, усилению конкуренции на рынке воздушных перевозок, что в свою очередь может положительно повлиять на стоимость перевозок и повышение уровня предоставляемых услуг".Пресс-служба МТ РК
10 апреля 2025 года стало известно, что казахстанцы, планирующие поездку в Россию, должны будут уведомить об этом за 72 часа. Почему, можете узнать здесь.