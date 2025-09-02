Туристы из Австралии показали "безумную поездку в Казахстан"

Поездка к одной из достопримечательностей Казахстана – озеру Каинды в Алматинской области – прошла для иностранных туристов "с огоньком", сообщает Zakon.kz.

Двое австралийцев в своих соцсетях поделились кадрами, как микроавтобус, на котором они ехали, сгорел. На одном видео, сделанном еще в начале пожара, видно, что водитель продолжает ехать, несмотря на проникающий в салон дым. Следом идут кадры с экстренной эвакуацией туристов из уже горящего авто.

На кадрах, опубликованных другим иностранным гостем, видно, что транспорт полыхает открытым пламенем, а путешественниками занялись прибывшие на место сотрудники полиции. На озеро они все же попали.

В комментариях один из австралийцев рассказал, что возгорание попытались потушить с помощью нескольких огнетушителей, но это было авто, работающее на газу, и потушить его было практически невозможно.

Стрессоустойчивости австралийцев можно лишь позавидовать: оба сдержанно, но без негатива прокомментировали поездку в Казахстан:

"Просто рад, что все выбрались целыми и невредимыми... ...Тем не менее это была хорошая поездка! ... "Как же хорошо путешествовать! Казахстан, это была просто безумная поездка…"

В комментариях к публикациям пользователи с юмором отреагировали на этот инцидент:

Казахстан не для новичков.

Я думал, это увлажнитель воздуха.

Они никогда не забудут про Казахстан.

Хороший тур. И программа интересная.

Как и обещали, горящий тур.

Бомбовый тур, огненные ощущения.

В пресс-службе Департамента по ЧС Алматинской области рассказали, что инцидент произошел 30 августа.

"В 10:00 в Единую дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Алматинской области поступило сообщение о загорании автомобиля на 154-м километре автодороги республиканского значения "Алматы – Шелек – Кеген" в Енбекшиказахском районе. Пожарные подразделения ДЧС Алматинской области незамедлительно выехали к месту происшествия, преодолев расстояние порядка 55 км. По прибытии на место установлено, что автомобиль был охвачен огнем. В 10:42 пожар был полностью ликвидирован", – прокомментировали в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет.

Экстрим-поездку на Каинды надолго запомнит и тревел-блогер Анастасия Каллавус, которая была в шоке от дороги до места.