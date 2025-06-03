Озера Кольсай и Каинды: как сильное землетрясение создало уникальное чудо природы в Алматинской области

Озера Кольсай и Каинды, расположенные в Алматинской области, являются по-настоящему уникальными природными достопримечательностями, ежегодно привлекающими туристов со всего мира. Как сформировались эти водоемы и в чем их особенность – в материале Zakon.kz.

Озеро Каинды

Один из красивейших природных объектов Казахстана находится в ущелье Кунгей Алатау на высоте 1867 метров над уровнем моря. Его длина составляет примерно 400 метров, а ширина чуть больше 150. Глубина озера местами доходит до 20 метров. Вода даже в самые жаркие летние месяца не прогревается выше +6 градусов. Обычно в ясные и солнечные дни водоем имеет бирюзовый и голубой цвет, а если идет дождь, то вода принимает коричневый оттенок.

Фото: pexels

По геологическим меркам Каинды имеет возраст младенца. Озеро сформировалось в начале прошлого столетия. В 1911 году в этой местности произошло сильнейшее землетрясение силой 8,2 балла. Подземные толчки привели в горах к крупным обвалам, оползням и трещинам.

В ущелье Кунгей Алатау благодаря природной стихии образовалась плотина из камней и деревьев. Прошло совсем немного времени, и углубление перед ней наполнилось водой из ближайших родников. До землетрясения в долине росли тянь-шаньские ели. Каким-то чудом они не пострадали после природной катастрофы, но оказались затоплены водой. На поверхности остались только верхушки. Этот уникальный пейзаж, который больше нигде не встречается, и привлекает путешественников со всего мира.

"Озеро Каинды – настоящее чудо природы со своей необычной экосистемой и потрясающими видами. Можно смело сказать, что похожего озера с такой чистой водой нет нигде в мире. Землетрясение 1911 года унесло немало жизней жителей города Верного, но взамен оставило потрясающее чудо, глядя на которое понимаешь, насколько природа могущественная, что может не только разрушить, но и создать великие и прекрасные места", – рассказала педагог-географ Нургуль Карабаева.

Фото: pexels

Стоит отметить, что в самом озере и вокруг растут только ели, а в названии озера слово "каинды" означает "изобилующее березами". Это объясняется тем, что у входа в ущелье расположилась самая большая в горах Тянь-Шаня березовая роща, в честь которой и назван водоем.

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Кольсайские озера

Кольсай – это система из трех водоемов, расположенных в Заилийском Алатау. "Кольсай" переводится с казахского как "ущелье озер". Как и Каинды, своим появлением они обязаны крупным землетрясениям в начале XX века. Сейсмическая гроза вызвала мощнейшие оползни, которые спустились в ущелье с гор и образовали там естественные барьеры-плотины. После чего вода из горных рек заполнила образовавшиеся впадины, вследствие чего и появились три озера.

Нижнее озеро Кольсай расположено на высоте 1800 метров над уровнем моря. Следующее по высоте – самое крупное из них Мынжылкы – находится на высоте 2250 метров над уровнем моря. Верхний Кольсай расположен выше него еще на 600 метров.

"Стоит отметить, что Кольсайские озера очень глубокие. В некоторых местах глубина водоема достигает до 80 метров. Как и озеро Каинды, озера Кольсай очень холодные. В летний период температура воды едва прогревается до +10 градусов", – рассказала Нургуль Карабаева.

Вокруг водоемов часто можно встретить горных козлов, зайцев, лисиц, барсуков, косуль и маралов. В горах могут находиться медведи, снежные барсы, рыси и архары.

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В окрестностях также обитает довольно много птиц. Это фазаны, тетерева, совы, а также такие редкие представители пернатых, как кумай, синичка расписная, синяя птица и сокол-балобан. В самих водоемах водится форель.

Фото: pexels

Несмотря то, что эти озера очень молоды, они имеют несколько легенд о своем появлении. Одна из них гласит, что в местности, где расположились водоемы, жили две семьи. В первой семье воспитывались три дочери, а во второй – один сын.

По прошествии времени дети выросли, и все три дочки захотели замуж за юношу из соседней семьи. Родители разрешить ситуацию не смогли, а потому обратились к Богу за помощью. В итоге Всевышний превратил дочерей в три озера, а парня – в реку, соединяющую все эти водоемы. Таким образом, были связаны все любящие сердца.

Кольсай в первую очередь популярен среди почитателей горного туризма. Берега озер прекрасно подходят для проведения пикников и прогулок верхом на лошадях. Большинство туристов предпочитают останавливаться на первом водоеме.

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Там есть удобная стоянка для автомобиля и места, где можно разбить палатку. Среднее озеро привлекательно для тех, кто любит тишину и умиротворение. Многие туристы останавливаются там, чтобы остаться наедине с природой и своими мыслями.