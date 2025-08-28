#АЭС в Казахстане
Общество

"Органы чуть не выпрыгнули": видео тревел-блогера о дороге на Каинды рассмешило Казнет

Каинды, озеро Каинды, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 16:15 Фото: pexels
Тревел-блогер Анастасия Каллавус отправилась в поездку по Средней Азии. Путешественница посетила Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, а также Монголию. Одной из запоминающихся экскурсий стала поездка на озеро Каинды в Алматинскую область, сообщает Zakon.kz.

Тем, кто уже бывал в популярном туристическом месте в одном из ущелий Кунгей Алатау, известна дорога. И ее вряд ли можно забыть.

Каллавус как раз и сняла небольшой ролик об этом. "Почему никто не говорит о том, как выглядит дорога к озеру?" – гласит небольшая подпись к видео.

В кадре, когда девушка кричит об обрыве, водитель спокойно отвечает ей: "Не бойся!"

Далее блогер рассказывает о своих впечатлениях:

"Сначала вы едете на древних и убитых УАЗиках, потому что ни одна нормальная машина через эти горные реки и ухабы не пройдет. А потом пересаживаетесь на лошадей. К слову, я впервые сидела в седле, поэтому так боялась. Мне просто дали вожжи и сказали: "Влево, вправо, стоп. Все, дальше сама". Зато в конце вас ждет одна из самых красивых природных достопримечательностей Казахстана – затопленное озеро Каинды".

На видео присутствует ненормативная лексика!

Комментаторы после просмотра решили поделиться своими воспоминаниями.

  • Те самые эмоциональные качели: "Стресс! – Как красиво!"
  • Молодец! Мы тоже в этой "булке" ехали, сначала хотели возмущаться за такой сервис, а потом начали смеяться от каждого подпрыгивания и ловить кайф.
  • Почти 10 лет прошло, ничего не поменялось, может, и к лучшему, тоже прикольный опыт.
  • Одежда под стать этой дороге. Я в первый раз в платье белом поехала и в шлепках, на меня так местные люди смотрели подозрительно, а приехала я в сером платье и без обуви.
  • У вас еще нормальный УАЗик. Мы ехали к озеру в машине, которая, вероятно, была угнана у Маши и медведя.
  • Мне понравилось, ехали, подпрыгивали и пели песни всем автобусом, было весело.
  • Мы еще на этой буханке заглохли посередине речки. С нами туристы были из Японии, даже они молились вместе с нами.
  • В нашей машине вообще сидений нормальных не было, держались, кто как мог зацепиться.
  • Это у вас еще какой-то шикарный УАЗ. Комфортабельный.
  • Нас тоже не предупредили, думали, органы все выпрыгнут там.
  • Зато какой адреналин, ни разу там не была, теперь хочу.
  • Казахстан для крепких!
  • Я рада, что дорога такая. По понятным причинам и не нужно ее делать.
  • Правильно, природу надо беречь от людей.
  • С одной стороны, правильно, что путь сложный. Меньше туристов, меньше мусора, ярче впечатления.

Каинды – завальное озеро в Алматинской области Казахстана, популярное туристическое место в одном из ущелий Кунгей Алатау. Главная достопримечательность озера – ели, поднимающиеся прямо из воды. Озеро образовалось в результате Кеминского землетрясения в январе 1911 года. В конце 1980-х годов площадь озера уменьшилась после прохождения селевого паводка. В феврале 2007 был принят указ о создании национального парка, к территории которого относится и озеро Каинды.

Ранее мы рассказывали, что известный блогер Александр Зубарев с друзьями успели посетить озеро Иссык, Большое Алматинское озеро и горный курорт Шымбулак. Пользователи Сети наперебой благодарят его за возможность увидеть Казахстан. Сами же казахстанцы считают его уже соотечественником.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
