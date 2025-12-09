#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Туризм

Казахстанцам, планирующим путешествие в Китай, сообщили важную новость

Китай, туристы, достопримечательность, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 14:13 Фото: unsplash
Казахстанская авиакомпания Air Astana сегодня, 9 декабря 2025 года, обратилась к пассажирам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Она касается тех, кто планирует путешествие в Китай.

"Для ускорения прохождения иммиграционных процедур, пожалуйста, заполните онлайн-карту прибытия (Arrival Card) до поездки в Китай. Форма доступна на сайте, в мобильном приложении "NIA 12367", а также через WeChat/Alipay", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании во вторник.

Отмечается, что заполнить форму прямо сейчас можно здесь, а инструкция по ее заполнению доступна по ссылке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 14:13
Задержки рейсов Airbus: когда завершат обновлять ПО

Ранее вице-министр транспорта Талгат Ластаев прокомментировал ситуацию с Airbus A320. Он рассказал, безопасно ли летать на этих самолетах после обновления ПО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстанцам, планирующим путешествие в Шарм-эль-Шейх, сообщили важную новость
16:03, 27 августа 2025
Казахстанцам, планирующим путешествие в Шарм-эль-Шейх, сообщили важную новость
К казахстанцам обратились по поводу оригиналов документов
11:51, 20 марта 2025
К казахстанцам обратились по поводу оригиналов документов
Казахстанская авиакомпания сделала важное заявление по рейсам в Баку
12:49, 11 ноября 2024
Казахстанская авиакомпания сделала важное заявление по рейсам в Баку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: