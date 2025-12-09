Казахстанцам, планирующим путешествие в Китай, сообщили важную новость
Казахстанская авиакомпания Air Astana сегодня, 9 декабря 2025 года, обратилась к пассажирам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.
Она касается тех, кто планирует путешествие в Китай.
"Для ускорения прохождения иммиграционных процедур, пожалуйста, заполните онлайн-карту прибытия (Arrival Card) до поездки в Китай. Форма доступна на сайте, в мобильном приложении "NIA 12367", а также через WeChat/Alipay", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании во вторник.
Отмечается, что заполнить форму прямо сейчас можно здесь, а инструкция по ее заполнению доступна по ссылке.
Ранее вице-министр транспорта Талгат Ластаев прокомментировал ситуацию с Airbus A320. Он рассказал, безопасно ли летать на этих самолетах после обновления ПО.
