#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.83
581.5
6.42
Общество

Казахстанская авиакомпания выступила с важным заявлением по рейсам на Ближний Восток

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 15:24 Фото: Zakon.kz
Казахстанская авиакомпания Air Astana сегодня, 5 марта 2026 года, обратилась к пассажирам с важной информацией касательно рейсов в страны Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Им объявили о продлении отмены рейсов на Ближний Восток.

"Группа компаний отменяет регулярные рейсы в Дубай, Джидду, Медину и Доху до 10 марта включительно, а продажа билетов в данные города временно приостановлена до 17 марта. Бесплатное перебронирование доступно до 30 апреля включительно, а возврат билетов до 11 марта включительно", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Air Astana.

Отмечается, что авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 15:24
"Сохраняйте спокойствие и будьте на связи": посольство Казахстана в ОАЭ выступило с важным обращением

Ранее в Минтранспорта предоставили обновленную информацию по вывозу казахстанцев из стран Ближнего Востока.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Курс доллара упал на торгах 5 марта
15:39, Сегодня
Курс доллара упал на торгах 5 марта
О возобновлении полетов на Ближний Восток заявила казахстанская авиакомпания
09:53, 25 июня 2025
О возобновлении полетов на Ближний Восток заявила казахстанская авиакомпания
Отмену рейсов на Ближний Восток продлила казахстанская авиакомпания
17:15, 23 июня 2025
Отмену рейсов на Ближний Восток продлила казахстанская авиакомпания
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скандально победивший казахстанца узбекский боксёр поедет на "Кубок Будущего"
16:17, Сегодня
Скандально победивший казахстанца узбекский боксёр поедет на "Кубок Будущего"
Стал известен состав дебютанта Лиги Конференций из Казахстана на сезон-2026
16:11, Сегодня
Стал известен состав дебютанта Лиги Конференций из Казахстана на сезон-2026
Реабилитация – это основа тренировочного процесса, а не этап "после травмы"
15:45, Сегодня
Реабилитация – это основа тренировочного процесса, а не этап "после травмы"
"Ордабасы" укрепляет оборону: подробности громких трансферов шымкентского клуба
15:22, Сегодня
"Ордабасы" укрепляет оборону: подробности громких трансферов шымкентского клуба
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: