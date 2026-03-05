Казахстанская авиакомпания выступила с важным заявлением по рейсам на Ближний Восток

Фото: Zakon.kz

Казахстанская авиакомпания Air Astana сегодня, 5 марта 2026 года, обратилась к пассажирам с важной информацией касательно рейсов в страны Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Им объявили о продлении отмены рейсов на Ближний Восток. "Группа компаний отменяет регулярные рейсы в Дубай, Джидду, Медину и Доху до 10 марта включительно, а продажа билетов в данные города временно приостановлена до 17 марта. Бесплатное перебронирование доступно до 30 апреля включительно, а возврат билетов до 11 марта включительно", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Air Astana. Отмечается, что авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Материал по теме "Сохраняйте спокойствие и будьте на связи": посольство Казахстана в ОАЭ выступило с важным обращением Ранее в Минтранспорта предоставили обновленную информацию по вывозу казахстанцев из стран Ближнего Востока.

