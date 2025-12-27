Названы главные тренды туризма 2026 года

На днях стали известны главные тренды в туризме в следующем году, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, в 2026 году туристы будут избегать популярных направлений, стремиться отдыхать от ответственности и выбирать поездки, направленные на оздоровление. Об этих и других трендах, которые будут главными в туризме в 2026 году, рассказал американский телеканал CNBC.

"Для определения пяти основных туристических трендов журналисты проанализировали 25 отчетов о путешествиях, подводящих итоги завершающегося года", – говорится в публикации.

Одним из трендов, по версии CNBC, станет "антитуризм" – желание путешественников избежать туристических сезонов и популярных направлений. Таким образом, с одной стороны, у людей получится ближе познакомиться с местной культурой и не способствовать чрезмерному туризму, а с другой – сэкономить.

Другой тренд, который выделили журналисты, желание людей в отпуске отдохнуть от ответственности. Из-за этого в 2026 году может возрасти спрос на туристические агентства и пакеты "все включено". Таким образом путешественники избегут "морального истощения", которое они все чаще начинают испытывать еще до начала поездки.

Третья тенденция – оздоровительный отдых, который эволюционировал от спа-поездок до научно обоснованных программ долголетия и путешествий, ориентированных на психическое здоровье.

"Под этим подразумеваются аюрведические программы в Индии, йога-серфинг в Коста-Рике и ретриты в тишине в Канаде", – говорится в публикации.

Также популярность среди молодых туристов набирает отдых, который поможет им окунуться в воспоминания. Почти восемь из 10 американцев до 35 лет рассказали, что либо уже повторили, либо хотят повторить поездку из детства.

Последний, пятый тренд, выделенный в материале – рост использования искусственного интеллекта в гостиничном бизнесе.

"Сейчас все больше путешественников обращаются к нейосетям для бронирования поездок. Отели также начали использовать ИИ, чтобы лучше понимать своих клиентов", – отметили журналисты.

Ранее стал известен топ-100 лучших ночных клубов со всего мира.