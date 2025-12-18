Названы лучшие ночные клубы мира

Опубликован топ-100 лучших ночных клубов со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Первые три места присудили заведениям в Испании, которые находятся практически в одном месте. Об этом говорится на официальном сайте Международной ассоциации ночной жизни.

Речь идет об испанском острове Ибица в Средиземном море, который широко известен не только красивыми белыми пляжами, но и легендарными клубными вечеринками. Так, на третьем месте в списке лучших клубов мира оказался USHUAIA IBIZA, открывшийся в 2011 году и ставший символом клубной культуры Ибицы.

На втором месте расположился HI Ibiza – не менее титулованный представитель испанской клубной жизни. Неоднократно признававшийся клубом №1 в мире, он позиционируется как первый "360-градусный опыт ночной жизни", когда участника захватывает не только музыка, но и визуальная программа, сочетающаяся с продуманной архитектурой.

На первом месте оказался совсем "молодой" клуб UNVRS, открывшийся в 2025 году. Это так называемый "суперклуб", вмещающий в себя порядка 10 тыс. человек.

В топ-10 лучших также вошли ночные клубы из Германии, Бразилии и США. Однако Испания оказалась абсолютным лидером рейтинга. Из 10 лучших клубов шесть находятся в испанских городах.

