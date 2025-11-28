Ювелирных украшений уже недостаточно: стилист назвал тренд 2026 года

Известный стилист Владислав Лисовец назвал ремень главным аксессуаром 2026 года, сообщает Zakon.kz.

На своем официальном сайте он написал, что только ювелирных украшений уже недостаточно для украшения своего образа. Он посоветовал обратить особое внимание на ремень, который теперь расценивают как "по-настоящему яркий способ выделиться".

"С помощью ремня можно делать акценты, зрительно перемещать талию выше или ниже, добавлять цвет и контраст. Очень актуальны нарочито широкие ремни, но узкие тоже можно носить, особенно если их несколько и разных. Ремень можно добавить прямо на верхнюю одежду, причем любую, а можно на мини юбку, решать только вам. Сейчас покажу наглядно, уверен, вы найдете, что подчерпнуть", – отметил стилист.

Он также дал совет, как миксовать ремни.

"Миксуйте ремни разные по толщине и стилю. Носите их даже в том образе, в котором ремень в принципе не предусмотрен", – заключил Лисовец.

Фото: lisovets.ru

