"Очень странные дела": фанаты в шоке от парка в Индии по мотивам сериала

В Индии открыли тематический парк, который воспроизводит город Хоукинс из сериала "Очень странные дела", сообщает Zakon.kz.

Только вот декорации и герои не соответствуют ожиданиям фанатов. Об этом они пишут в социальных сетях.

Фото: Х/aavishhkar

Обсуждения начались после того, как в Индии поделились видео, где видно, что этот парк несколько странный – и это не игра слов. Например, героев очень трудно узнать в тех куклах, которые стоят в разных местах парка. Часто они совсем не похожи на тех, кого зрители видят на экранах.

Также есть вопросы и к монстрам, которых там попытались воспроизвести. Они тоже выглядят не очень похожими на тех, что привыкли представлять фанаты "Очень странных чудес"

Авторы экспозиции хотели создать нечто особенное и дать посетителям возможность почувствовать атмосферу любимого сериала, однако получилось несколько не так.

"Парк выглядит более игрушечным, чем должен был быть, и вызывает совсем не те эмоции", – разочарованно отметили фанаты сериала.

"Очень странные дела" по-индийски 😁

Тематический парк по вселенной Stranger Things в Индии... pic.twitter.com/jLyolIqDXl — ARSEN (@Ars7513) December 30, 2025

Восьмая серия пятого сезона выйдет уже в новогоднюю ночь. Фанаты ожидают окончания и развязки любимого сериала, ведь он держит в напряжении.