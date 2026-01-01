#Казахстан в сравнении
Туризм

"Очень странные дела": фанаты в шоке от парка в Индии по мотивам сериала

Очень странные дела, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 05:00 Фото: Х/aavishhkar
В Индии открыли тематический парк, который воспроизводит город Хоукинс из сериала "Очень странные дела", сообщает Zakon.kz.

Только вот декорации и герои не соответствуют ожиданиям фанатов. Об этом они пишут в социальных сетях.

Фото: Х/aavishhkar

Обсуждения начались после того, как в Индии поделились видео, где видно, что этот парк несколько странный – и это не игра слов. Например, героев очень трудно узнать в тех куклах, которые стоят в разных местах парка. Часто они совсем не похожи на тех, кого зрители видят на экранах.

Также есть вопросы и к монстрам, которых там попытались воспроизвести. Они тоже выглядят не очень похожими на тех, что привыкли представлять фанаты "Очень странных чудес"

Авторы экспозиции хотели создать нечто особенное и дать посетителям возможность почувствовать атмосферу любимого сериала, однако получилось несколько не так.

"Парк выглядит более игрушечным, чем должен был быть, и вызывает совсем не те эмоции", – разочарованно отметили фанаты сериала.

Восьмая серия пятого сезона выйдет уже в новогоднюю ночь. Фанаты ожидают окончания и развязки любимого сериала, ведь он держит в напряжении.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Очень странные дела": вышел тизер финального сезона
02:17, 18 июля 2025
"Очень странные дела": вышел тизер финального сезона
Забастовка сценаристов остановила съемки финального сезона "Очень странных дел"
23:04, 07 мая 2023
Забастовка сценаристов остановила съемки финального сезона "Очень странных дел"
"Очень странные дела": вышел трейлер нового сезона
08:23, 16 декабря 2025
"Очень странные дела": вышел трейлер нового сезона
